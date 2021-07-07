Общество

Роспотребнадзор рекомендует не купаться в фонтанах

При купании в фонтане можно получить травму при падении, а также электротравму, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Инфографика: Роспотребнадзор

Кроме того, развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. «Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», - отметили в ведомстве.

«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов», - объяснили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что фонтаны — это элементы благоустройства города, они увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания.

«Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду небезопасно для организма человека», - добавили в Роспотребнадзоре.