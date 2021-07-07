Общество

К исправительным работам приговорили великолучанку за продажу алкоголя подросткам

Продавца торгового павильона в Великолукском районе привлекли к уголовной ответственности за неоднократную реализацию алкоголя несовершеннолетним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, вновь осуществила продажу алкоголя лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

Подсудимую признали виновной и назначили наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 5% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.