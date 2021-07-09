Общество

Хакатон по разработке настольных игр прошел в Пскове

В рамках реализации проекта «Псковская фишка» команда молодежной организации «Вечевой Орден» провела форум для любителей настольных игр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Форум о настольных играх прошел Пскове в начале июля. В нем приняли участие экскурсоводы, сотрудники культурных учреждений, специалисты из сферы патриотического воспитания и молодежной политики, историки, участники и координаторы социальных проектов из Пскова, Псковского района и Великих Лук. Всех этих людей объединяет любовь к настольным играм и желание разрабатывать что-то принципиально новое, пояснили организаторы мероприятия.

В течение двух дней участники форума говорили о настоящем и будущем мира настольных игр, задавали вопросы экспертам, рассказывали об итогах и планах реализации проектов «ИгроПсков» и «Псковская фишка», обсуждали использование игр в образовательном и воспитательном процессах и осваивали новые игры во время игротек.

Теперь координаторам и активистам проекта «Псковская фишка» предстоит разработать несколько игр, связанных с историей Псковской области. В рамках основного мероприятия форума – хакатона – участники попробовали свои силы и презентовали проекты будущих игр.

В качестве экспертов в форуме приняли участие представители исторического клуба «1398», создатели настольной игры «Купечество» Антон Долгополов и Армен Акопян, руководитель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Александр Максимов, методолог, игротехник, разработчик настольных игр Олег Вейс, а также уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Викторовна Соколова.

По словам организаторов, использование настольных игр для развития мягких навыков с каждым годом набирает популярность, а сами игры уже стали частью молодежной культуры. Проведение подобных форумов позволяет раскрыть в любителях потенциал разработчиков.

Проект «Псковская фишка» реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» при поддержке молодежной организации «Вечевой Орден».