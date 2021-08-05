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Общество

Руководители ТОСов рассказали Александру Котову о тренажерах в деревне, тропе здоровья и поселковом корте

05.08.2021 21:48|ПсковКомментариев: 0

Руководители стругокрасненских ТОСов (территориальное общественное самоуправление) рассказали председателю областного Собрания Александру Котову о своих проектах и планах. По мнению спикера, удивительный результат реализации общественных инициатив не только оправдывает поддержку из бюджета, но и заслуживает еще более серьезного финансирования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В 2021 году на проекты ТОСов в бюджете региона было предусмотрено 20 млн рублей – эта сумма почти в шесть раз больше стартовой 2019 года, однако глава региона Михаил Ведерников уже сообщил о намерении довести объем грантовой поддержки до 25 млн рублей. «В следующем году – а мы как раз начинаем формировать бюджет 2022 года – точно будет не меньше, и у меня есть желание даже еще больше добавить, потому что появляется хорошая конкуренция. Муниципалитеты, где движение еще не получило серьезного развития, видят, как соседи привлекают дополнительные средства, и жалеют, что не успели проделать такую же работу вовремя», - поделился с общественниками Александр Котов.

«Польза от ТОСов очевидна. Я хочу вам сказать искреннее спасибо за вашу активную позицию, за вашу общественную деятельность, за то, что вовлекаете в эту работу жителей населенных пунктов. Знал, что в Стругокраснеском районе появилось движение ТОСов, но не предполагал, что оно набрало уже такие обороты. Горжусь родным районом! Продолжайте эту работу, а мы всегда готовы вас поддержать», - отметил спикер.

Александр Котов поинтересовался, сложно ли оформлять заявки на получение грантов. «Сложно только в первый раз», - ответил за всех глава Новосельской волости Артур Давыдов, а руководители ТОСов добавили, что главы поселений всегда готовы помочь.

По словам активистов, жители увлекаются идеями самоуправления, а когда проект общими силами удается реализовать, с особым трепетом берегут результат общего труда, хотят и дальше участвовать. Руководитель ТОС «Селяне» Елена Григорьева рассказала, что в деревне Хредино благодаря гранту удалось установить уличные тренажеры.

«У нас сначала появилась детская площадка, потом воркаут-площадка. И когда ставили воркаут-площадку, я попросила: "Мужички, давайте отодвинем ее на край, оставим еще место". Мне говорили, трава будет расти, а я пообещала: когда-нибудь у нас тут будут силовые тренажеры, как в городе. Ну, посмеялись, конечно: да что может быть в деревне? Какие тренажеры? А через год мы выиграли грант! Мы все к этому шли! Когда установили, я первая по всем шести тренажерам прошла. Я даже заплакала! Это такая помощь для деревни! Когда все вовлечены в общее дело, это здорово!» - рассказала Елена Григорьева.

Пример оказался объединяющим. После реализации гранта жители вместе решили привести в порядок территорию в центре деревни перед церковью – собрали деньги, купили две машины гравия, разровняли площадку и посадили цветы. «Молодцы! Обязательно приеду и посмотрю», - пообещал Александр Котов.

Спикер поинтересовался, готовят ли ТОСы района заявки на следующий год. «Направлений много, еще не определились. Будем на общем собрании решать», - ответил руководитель ТОС «Коттеджи» Николай Кокин. Неделю назад активист был одним из участников открытия площадки, построенной в Стругах Красных по программе «Газпром – детям!». Новый спортивный комплекс возвели на территории, которую некоторое время назад начали приводить в порядок местные «тосовцы»: сначала они сделали дорожки, потом песчаную основу, хотели сеять траву и ставить ворота, но вдруг повезло – подготовленная площадка по всем параметрам подошла для типового мини-стадиона. Освободившиеся средства ТОС оперативно перенаправил на другой объект и уже занимается организацией «тропы здоровья» в лесопарковой полосе.

Удачный опыт также вдохновил членов территориального общественного самоуправления. Теперь «Коттеджи» мечтают заявиться на инициативные проекты, проанонсированные губернатором Михаилом Ведерниковым, и построить рядом с площадкой Газпрома теннисный корт, который в зимнее время будет катком.

Глава Новосельской волости Артур Давыдов рассказал, как жители деревни вместе участвуют в благоустройстве общественной территории: общими усилиями чистят пруд, косят траву, сажают деревья, цветы. «Пускаем клич, люди идут. И никто не отказывается. В выходные свои дела переделаем и под вечер выходим. Чтобы обкосить территорию, достаточно 40 минут», - поделился опытом глава поселения.

«Честно признаюсь, когда только начинались ТОСы, не верил, что эта идея получит такое продолжение. Результат удивительный, - поделился впечатлениями Александр Котов. – Нужно использовать любые инструменты, которые позволяют привлечь дополнительные деньги – держать руку на пульсе, знать когда и в какой форме подавать заявки. В совокупности будет общий результат». В качестве примера спикер привел деятельность губернатора по привлечению средств в областной бюджет. «Михаил Ведерников участвует во всех проектах, которые есть. В результате совокупный бюджет региона год от года значительно увеличивается», - отметил Александр Котов.

В завершение встречи председатель Собрания пообещал посмотреть все реализованные проекты и пожелал активистам ТОСов дальнейших успехов.

Теги: #псковское областное собрание #Стругокрасненский район #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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