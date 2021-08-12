Общество

За каждой школой при капремонте закрепят депутатов «Единой России»

За каждой школой при капремонте закрепят депутатов «Единой России» регионального или местного уровня. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 13 августа в ходе обсуждения программы капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи, сообщает официальный телеграм-канал партии.

Во всех субъектах партия создаст мониторинговые группы, в которые войдут и родители, и ученики. Акты приемки ремонта не будут приниматься без их подписи.

«Я лично посетил несколько школ – в Псковской области, Алтайском крае, Удмуртской Республике. Пообщался и с учителями, и с родителями школьников. Все говорят об одном - в рамках этой программы важно не просто переложить кровлю, обновить потолки, обеспечить антитеррористическую безопасность. Мы предлагаем правительству разработать единый стандарт капремонта. Обсудить его с главами субъектов в рамках рабочей группы Госсовета, чтобы принять источник финансирования этой задачи», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».