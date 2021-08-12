За каждой школой при капремонте закрепят депутатов «Единой России» регионального или местного уровня. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 13 августа в ходе обсуждения программы капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи, сообщает официальный телеграм-канал партии.
Во всех субъектах партия создаст мониторинговые группы, в которые войдут и родители, и ученики. Акты приемки ремонта не будут приниматься без их подписи.
«Я лично посетил несколько школ – в Псковской области, Алтайском крае, Удмуртской Республике. Пообщался и с учителями, и с родителями школьников. Все говорят об одном - в рамках этой программы важно не просто переложить кровлю, обновить потолки, обеспечить антитеррористическую безопасность. Мы предлагаем правительству разработать единый стандарт капремонта. Обсудить его с главами субъектов в рамках рабочей группы Госсовета, чтобы принять источник финансирования этой задачи», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».