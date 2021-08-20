Общество

Наличие второй смены для учеников 23 школы обсудили в управлении образования Пскова

Вопрос обучения во вторую смену учеников 23 школы обсудили родители учеников шестых классов с представителями управления образования города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Родители беспокоились из-за информации о том, что их дети в предстоящем учебном году будут обучаться во вторую смену. Руководство школы своевременно не уведомило их об этом.

Учитывая успешный опыт работы прошлого года, когда по расписанию дети шестых классов, более младшей возрастной категории, учатся в первую смену, а восьмиклассники - во вторую, управление образования решило продолжить работу школы по отработанному варианту сменности прошлого учебного года.

Однако, учитывая что часть обучающихся 8 классов ранее проинформировали об обучении в первую смену, директору школы поручили предоставить к 23 августа в управление образования вариант каскадного расписания занятий. Этот вариант позволит шестиклассникам начинать учебный день раньше.

Управление образования приносит родителям и детям извинения за отсутствие своевременного информирования со стороны руководства школой. Администрация Пскова проведет проверку в отношении директора образовательной организации.

Всем директорам школ рекомендуют согласовывать изменение сменности обучения с управлением образования администрации города Пскова.