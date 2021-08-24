Общество

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о готовности вузов перейти на «удаленку»

Все российские вузы при необходимости готовы перейти на дистанционную форму обучения. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«При этом ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер. При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения», - цитирует его РИА Новости.

Вузы и школы с 1 сентября будут работать в традиционном режиме.

Еще в прошлом году высшие и общеобразовательные учебные заведения должны были усилить уборку, организовать бесконтактную термометрию, оборудовать помещения дозаторами с антисептиками, скорректировать расписание для снижения концентрации людей в аудиториях и коридорах и так далее.

Если в начале пандемии некоторые вузы и школы переходили на «удаленку», то к лету 2021-го почти все вернулись к очному варианту.