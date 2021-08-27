Общество

Военно-спортивные сборы устроили для своих подшефных сотрудники отряда «Зубр»

Воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» приняли участие в военно-спортивном мероприятии «Молодые партизаны», которое для них организовали сотрудники отдела специального назначения «Зубр» управления ФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Мероприятие состоялось в городе Пскове и было приурочено ко Дню воинской славы, а также посвящалось началу нового учебного года. Всего участие в сборах приняли больше 30 воспитанников клуба.

Начальной точкой маршрута стала база спецназа «Зубр». После построения и переклички, руководитель подразделения Руслан Емельянов поприветствовал собравшихся ребят, озвучил план проведения сборов и довел правила техники безопасности. После этого участники узнали сначала теоретические, а потом и испробовали на практике основы военной топографии и ориентирования на местности, рассказали в пресс-службе управления.

Кроме того, в этот день воспитанники «Зубренка» занимались тактико-специальной подготовкой и военной медициной и учились оказывать себе и товарищу первую помощь при травмах. Также ребятам рассказали, что нужно делать, когда ты остался без еды и воды. Воспитанникам была поставлена задача, с которой они успешно справились.

Завершающим этапом проведения военно-спортивных сборов стала высотная подготовка. После знакомства с устройством страховочных систем, видами спусковых устройств, карабинов и основными видами узлов, самые смелые решились на практическое выполнение задания. Спуск с моста ребят проводили под руководством опытных инструкторов и под контролем личного состава спецназа «Зубр».

«По результатам прошедшего мероприятия каждый участник получил не только море положительных эмоций и ярких впечатлений, но и определенный багаж навыков и умений, необходимый каждому человеку», -резюмировали в пресс-службе.