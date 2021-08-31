Общество

Число вакансий для специалистов сферы образования в Псковской области выросло на 112%

Аналитики выяснили, как изменился спрос на учителей, сколько им готовы платить в регионах СЗФО и насколько престижна работа в сфере образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В целом по России спрос на сотрудников из сферы «Наука, образование» вырос за год в 2,6 раз, с января по август для них было размещено более 93 000 предложений. Среди регионов, в которых зафиксирован наибольший спрос на специалистов из сферы образования – Москва (24%), Санкт-Петербург (почти 10 000 вакансий или 10% от общего числа вакансий по РФ), Московская область (6%), Краснодарский край и Республика Татарстан (по 4%).

Всего в регионах СЗФО требуется около 12 500 специалистов в сферу образования, что на 52% больше, чем в прошлом году. В лидерах по числу вакансий после Петербурга, где прирост вакансий по сравнению с 2020 годом составляет 90%, находятся работодатели из Калининградской области (почти 1000 вакансий или более 200% прироста по сравнению с 2020), в Псковской области прирост числа вакансий составил 112%.

Самые востребованные предметники – специалисты по гуманитарным наукам (20% вакансий предназначено для них) и преподаватели по языкам (18%). В топ-5 входят также специалисты по информатике и информационным системам (10%), инженерным наукам (6%) и математике (5%).

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов в сфере образования составила в СЗФО 50 000 рублей, что выше среднероссийских показателей на 21% (в РФ – 41 200 рублей). При этом ожидания соискателей в регионе несколько ниже предложений – 40 000 рублей.