Общество

Врач-инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон

На поверхности телефона может находиться огромное количество болезнетворных бактерий, следует из результатов исследования, проведенного в 2015 в британском Университете Суррея. Об этом сообщает агенство «Прайм» со ссылкой на врача-инфекциониста «СМ-Клиника» Наталью Очинскую.

Фото: pixabay.com

По ее словам, исследователи брали смывы со смартфонов обычных людей и доказали, что аппараты являются «настоящим рассадником болезнетворных бактерий».

«В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза и на ручке смыва в мужском туалете. Например, на телефоне могут жить такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и многие другие», — перечислила врач.

Эти бактерии могут вызывать целый ряд серьезных заболеваний. Например, кожные и кишечные инфекции, пневмонию и менингит, добавила она.

В связи с этим Очинская рекомендует очищать наружные поверхности телефона не менее одного раз в день.

«Для этого можно использовать: антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, этиловый спирт, разведенный водой; специальные средства для дезинфекции гаджетов», — предложила врач-инфекционист.

Она также заметила, что перед процедурой телефон нужно обязательно отключить от сети. «Обрабатывать необходимо только внешнюю поверхность телефона путем протирания», — заключила она.