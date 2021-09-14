Общество

Псковский кинолог и ее собака стали призерами всероссийских соревнований

Призерами всероссийских межведомственных соревнований стали начальник кинологического отделения псковского СИЗО-1 и ее служебная собака Джесси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Соревнования проходили с 6 по 10 сентября в деревне Ястребки Московской области. В них приняли участие более 70 спортсменов-представителей сборных команд правоохранительных органов страны.

Начальник кинологического отделения псковского СИЗО-1 Ольга Гребешкова и ее русский спаниель Джесси вошли в состав сборной ФСИН России.

Согласно программе соревнований, участники должны выполнить нормативы по поиску взрывчатых веществ в четырех дисциплинах: в стоящем автомобиле, на участке местности, в малогабаритных предметах и в помещении.

По итогам проведенных испытаний Гребешкова и Джесси стали первыми в поиске целевого вещества в отдельно стоящем автомобиле, вторыми - в поиске на участке местности, чуть-чуть не дотянули до «бронзы» в поиске в помещении и оказались седьмыми в поиске в малогабаритных предметах.

Как отметила начальник кинологического отделения, особая гордость для них с Джесси – это количество набранных баллов в каждом отдельном упражнении: меньше, чем 98, они не зарабатывали. Именно из общего количества баллов и определялся победитель дисциплины, при этом решающую роль играло время прохождения всех испытаний.

В результате Ольга Гребешкова и ее служебная собака в дисциплине «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» стали абсолютными чемпионами и выполнили норматив мастера спорта России. Победители были награждены медалями, дипломом первой степени и наградной памятной стелой.

«Конечно, и моя заслуга есть в таком отличном результате, но именно благодаря Джесси мы достигли успеха, именно она блестяще выполнила свою работу, за что я ее безгранично благодарю и люблю», - добавила победительница.