Общество

Неблагополучные семьи проверили в ходе рейда в Пскове

Межведомственный рейд по посещению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе рейда представители органов и учреждений системы профилактики посетили девять семей. Фактов неисполнения родительских обязанностей не выявили.

С семьями провели профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия. Также их ознакомили с информацией о том, куда можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

Родителям дали рекомендации по ведению здорового образа жизни, трудоустройству, выполнению родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей.

По результатам рейда двум подросткам и их родителям посоветовали обратиться к семейному психологу, а несовершеннолетним детям из трех семей дали рекомендации по трудоустройству.

«Рейды проводятся с целью контроля, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, состоящих на учете». - добавили в пресс-службе.