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Общество

Псковским пенсионерам напомнили о доплатах за учащихся в вузе детей

27.09.2021 19:20|ПсковКомментариев: 0

У родителей-пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и имеют на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей — студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, есть право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области. 

В 2021 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2 014,82 рубля. Данный размер индексируется ежегодно. Надбавка к фиксированной выплате родителям-пенсионерам назначается по заявлению до совершеннолетия детей (18 лет) независимо от факта их учебы и иждивения, а также за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, но до достижения 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребенка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. Но если ребенку исполнилось 18 лет и он продолжает учиться, для получения надбавки к пенсии необходимо установить факт нахождения ребенка на иждивении у родителя, а также предоставить справку из образовательного учреждения, в котором обучается ребенок.

«Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам», - подчеркнули в ПФР. 

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии, но при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения, либо призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в любую клиентскую службу ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств, заметили в ПФР.

Для установления повышенной фиксированной выплаты жителям региона советуют обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением и необходимыми документами.

Теги: #пенсионный фонд #Псковская область #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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