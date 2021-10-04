Общество

Бежаницкий вокзал открылся после капремонта. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил открывшийся после ремонта вокзал в поселке Бежаницы. На объекте он побывал во время рабочего выезда сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Железнодорожную платформу удлинили, а также провели капитальный ремонт внутри здания вокзала.

«Наша станция заняла первое место на смотре станций Октябрьской железной дороги. Будем и дальше стремиться поддерживать эту планку», - рассказала сотрудница станции.

Она добавила, что для удобства отгрузки песчаника, необходимого асфальтному заводу, нужно дополнительно обустроить платформу.

Глава региона ответил, что администрация рассмотрит этот вопрос.

В настоящий момент требуется проведение капитального ремонта с установкой освещения на участке региональной дороги Бежаницы – Сущево – Цевло протяженностью 5 километров. Эта дорога прилегает к вокзалу и ведет в Пушкинские Горы.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области уже проработал вопрос разработки проектной документации для капитального ремонта участка автодороги Бежаницы – Сущево – Цевло в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».