Общество

Аналитики назвали самые востребованные специализации педагогов в СЗФО

Наиболее востребованы на рынке труда в СЗФО преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Количество вакансий для учителей в регионах СЗФО выросло в 2,5 раза за два года – на 151% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2019 года. По России в целом рост составил 95%. В первый осенний месяц в регионах СЗФО было открыто порядка 1 300 вакансий для учителей, а по стране в целом – почти 9 000.

Средняя предлагаемая учителям зарплата в СЗФО за два года немного выросла: с 35 000 в сентябре 2019 года до 40 000 рублей в 2021 году, что выше среднероссийской предлагаемой зарплаты, которая выросла с 32 500 рублей до 36 200 рублей. Максимальная предлагаемая зарплата для учителей СЗФО на данный момент 81 000 рублей, минимальная – 9 600.

По данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 4 место в рейтинге наименее престижных (таковой ее считают 4% респондентов). И наоборот – в рейтинге самых престижных профессий учителя оказались на 15 месте (их выбрал 1% респондентов).

Рейтинг вакансий для учителей СЗФО: