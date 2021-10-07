Общество

Привиться единой вакциной от гриппа и ковида готов каждый третий россиянин

Привиться единой вакциной от гриппа и ковида готов каждый третий россиянин. Об этом сообщается в результатах исследования SuperJob.

В случае появления новой гибридной вакцины от гриппа и коронавируса ею готов привиться каждый третий россиянин, а среди уже вакцинированных от COVID-19 — каждый второй. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился планами создания единой вакцины против гриппа и COVID-19 — начало ее клинических испытаний намечено на конец 2022 года. Воспользоваться новейшей разработкой, чтобы защититься одновременно и от сезонного гриппа, и от коронавируса, сегодня готов каждый третий россиянин (33%), причем 9% абсолютно уверены в своем решении, а 24% — скорее готовы. Напротив, 67% не намерены прививаться комбинированной вакциной: 33% решили это точно, а 34% — скорее не будут. В числе аргументов — неоднозначное отношение к вакцинации от гриппа и недоверие к слишком поспешным, по мнению респондентов, исследованиям.

Готовность вакцинироваться препаратом, еще только разрабатываемым в Центре им. Гамалеи, чаще выражают те, кто уже привился от COVID-19 (в целом 55%), также россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (в целом 39%). Тех, кто не доверяет единой вакцине, больше всего среди антипрививочников (93%). О нежелании использовать гибридный препарат женщины сообщали чаще мужчин (73 и 64% соответственно).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 328

Время проведения: 7—8 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов