Общество

Большинство опрошенных читателей ПЛН выступили против новых ограничений из-за COVID-19

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (63,89%) выступили против новых ограничений из-за COVID-19. Это следует из опроса, в котором приняли участие 767 человек.

По мнению большинства, новые ограничения повлекут за собой социальное напряжение и добьют экономику.

Более 15% респондентов считают необходимым введение новых ограничений, поскольку общество далеко от коллективного иммунитета. Почти 6% опрошенных указали, что ограничения позволят остановить рост заболеваемости.

11,47% респондентов сообщили, что они привиты и не хотят страдать от новых ограничений.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Одобряете ли вы введение в Псковской области QR-кодов для посещения мест отдыха и общепита?».