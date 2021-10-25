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Общество

В России уточнят правила получения маткапитала

25.10.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Законопроект, уточняющий правила получения отцами материнского капитала, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Об сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Изменения позволят расширить круг получателей маткапитала. Как указано в пояснительной записке к поправкам в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на получение маткапитала связано с матерью. На данный момент супруг с российским гражданством может получать маткапитал, если его погибшая жена тоже была россиянкой.

Предлагается распространить право получать маткапитал на мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, в случае смерти их матери без гражданства. Кроме того, проект предусматривает переход этого права непосредственно детям в равных долях, если их отец-одиночка умрет.

Чтобы избежать волокиты с документами, предложено исключить дубликат сертификата — все будет доступно в электронном виде. Если же потребуется бумажное подтверждение, его можно будет распечатать в органах по месту обращения либо запросить выписку из федерального регистра.

«Мы рассчитываем, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году. Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям: это все одинокие отцы — граждане РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала, воспитывают детей после смерти матери-иностранки», - отметили в пресс-службе Минтруда.

Теги: #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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