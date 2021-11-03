Общество

Псковским студентам продлили дистанционный формат учебы

Дистанционное обучение в Псковском государственном университете продлили еще на одну неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото: pixabay.com

«Студенты Псковского государственного университета продолжат обучение в дистанционном формате в течение еще одной недели, с 8 по 13 ноября», - говорится в сообщении.

При этом очные занятия возобновятся для студентов института инженерных наук и медицинского факультета института медицины и экспериментальной биологии.

Напомним, студенты ПсковГУ, включая учащихся колледжа, перешли на дистанционную форму обучения 25 октября. Ранее, 22 октября, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом.