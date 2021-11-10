Общество

Более 15% россиян выступили за QR-коды в общественном транспорте

Введение QR-кодов в магазинах и общественном транспорте поддержали бы 18% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Пока власти не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте на федеральном уровне, во внесенных накануне в Госдуму законопроектах речь идет о межрегиональных и международных поездках. При этом такая мера вводится в некоторых регионах: так, о введении QR-кодов в общественном транспорте сообщили власти Татарстана.

Поддержали введение QR-кодов как на транспорте, так и в магазинах (организаторы опроса не уточняли, в каких именно: в законопроекте речь не идет о продовольственных магазинах, аптеках и продаже товаров первой необходимости) 14% респондентов.

2% опрошенных считают, что вводить коды нужно только для посещения магазинов; столько же уверены, что такие меры нужны только для транспорта.

68% выступили против кодов в принципе.

14% затруднились ответить.

В исследовании приняли участие экономически активные граждане России старше 18 лет из всех федеральных округов страны и проживающие в 386 населенных пунктах. Всего на вопросы ответили 1,6 тысяч человек. Из результатов опроса также следует, что мужчины (20%) чаще, чем женщины (15%), голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме. Из респондентов в возрасте до 34 лет введение QR-кодов не поддерживают 66%, от 35 до 44 лет — 68%, от 45 лет и старше — 69% опрошенных.

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Напомним, вечером в пятницу правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном введении QR-кодов. Вступление их в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов.