Общество

Псковичи удивили жителей Сыктывкара «пиздриком» и своим родством с якутами

Псковская Школа межэтнической журналистики встретилась в Zoom со школами Сыктывкара и Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Псковичи начали с того, что устроили межэтническим коллегам небольшой этнографический диктант. Они спросили у жителей Республики Коми и Северной столицы, кто такие «скобари» и кого этот загадочный народец называет «пиздриком». «Коллеги очень удивились, что чибиса», - заметили в школе.

«Заодно выяснилось, что сыктывкарцы не знают, где ставить ударение в слове "псковичи", а также считают, что надо говорить не "в Пскове", а "во Пскове". Кроме того, они ни за что не хотели поверить, что 7 тысяч лет назад предки нынешних псковичей составляли единую популяцию с якутами», - рассказали в Школе межэтнической журналистики

Псковских учеников больше всего интересовало, говорят ли жители Республики Коми на коми-языке, и как он звучит, поэтому коми-блогер Генрих Немчинов прочитал им стихотворение на родном языке. Псковичи также спросили у студентов из Сыктывкара, как представители народа коми относятся к межэтническим бракам и какую религию они исповедуют.

Куратор Школы межэтнической журналистики в Санкт-Петербурге Егор Королев похвалил учеников псковской школы за то, что в моноэтническом регионе они «ухитряются выискивать столько увлекательных межэтнических историй». Ему особенно понравились интервью Даниила Григорьева «Как порховская "хохлушка" с узбечкой породнилась» и статья Руслана Сонькина «Зачем гражданину России трудовой патент».

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Вместе с тем Егор Королев покритиковал учеников других школ за то, что у них в текстах слишком много «ненужных подробностей». «Досталось и питерской школе: за безликие газетные заголовки (например, "В чужой шкуре"), которые не в состоянии привлечь внимание даже к самым интересным публикациям», - отметили в учреждении.

Учеников сыктывкарской школы псковичи спросили, почему у них почти все материалы этнические, а не межэтнические. На это куратор Полина Романова ответила, что у Школы межэтнической журналистики в Сыктывкаре есть сформулированная миссия: она призвана познакомить молодых жителей Республики Коми с самими собой. «Ведь несмотря на то, что они учат в школе коми-язык и, казалось бы, посещают столько этнических мероприятий, они почти так же плохо представляют себе этническое многообразие своего региона, как и жители Псковской области», - пояснила она.

Напомним, что «Школа межэтнической журналистики» - это всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. В ближайшие два с половиной месяца занятия школ межэтнической журналистики будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Махачкале, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Саранске, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Уде, Чебоксарах, Черкесске, Хабаровске и Элисте.

В Пскове «Школа межэтнической журналистики» в этом году открылась в шестой раз в Псковском государственном университете.

Отметим, что ученики псковской Школы межэтнической журналистики два раза подряд, в 2019 и 2020 годах, становились победителями Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец». В частности, в прошлом году в номинации «Поколение мультимедиа» победу в этом профессиональном журналистском конкурсе одержала учащаяся Псковского колледжа искусств Елизавета Андреева со статьей «Менталитет есть? А если найду?».

Лучшие выпускники псковской Школы межэтнической журналистики – 2021 в конце ноября поедут на заключительный семинар в Москву и в этно-пресс-тур.