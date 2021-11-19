Общество

Мошенники использовали «Игру в кальмара» для обмана россиян

Мошенники использовали бренд «Игры в кальмара» для обмана россиян, выпустив вредоносные приложения и программы с таким же названием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова.

«Мошенники эксплуатируют не только жажду наживы, но и тягу к развлечениям. К примеру, стоило сериалу "Игра в кальмара" набрать популярность, как появились вредоносные приложения и программы с этим названием. Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека», ― пояснил Станислав Кузнецов.

Эксперт также сообщил о появлении инвестиционных онлайн-игр, которые по сути являются финансовыми пирамидами. Игрок регистрируется в экономическом проекте с заявленной возможностью вывода средств, что-либо там покупает: к примеру, виртуальную недвижимость. Рано или поздно «игра» сворачивается, а деньги вывести оказывается невозможно, рассказал он.

Напомним, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» появился на портале «Нетфликс» в сентябре 2021 года. В октябре сериал стал самым популярным в истории платформы: его посмотрело 111 миллионов человек менее чем за месяц.