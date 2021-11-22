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Общество

Молодежь Псковского облсовпрофа готовится к акции «Подари ребенку праздник»

23.11.2021 09:02|ПсковКомментариев: 0

Молодежный Совет Псковского облсовпрофа провел очередное заседание.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

На мероприятии обсудили следующий вопросы:

  • Подготовка к Форуму работающей молодежи Псковской области на туристической базе «Пушкиногорье»,
  • Проведение акции «Подари ребенку праздник», которая станет традиционной,
  • Подготовка вопросов к онлайн-турниру между командами молодежных Советов ТООП СЗФО ФНПР.

Также было принято решение делегировать участие во всероссийской молодежной программе ФНПР «Стратегический резерв» члену Псковского отделения Российского профсоюза работников промышленности Роспрофпром Кристине Черной. Проведение форума запланировано на 15-19 декабря в Казани.

В конце встречи фельдшер Псковской городской больницы Иван Васильев провел консультацию по вопросам вакцинации от COVID-19 в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Теги: #профсоюзы #Псковский облсовпроф #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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