Молодежь Псковского облсовпрофа готовится к акции «Подари ребенку праздник»

Молодежный Совет Псковского облсовпрофа провел очередное заседание.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
На мероприятии обсудили следующий вопросы:
Также было принято решение делегировать участие во всероссийской молодежной программе ФНПР «Стратегический резерв» члену Псковского отделения Российского профсоюза работников промышленности Роспрофпром Кристине Черной. Проведение форума запланировано на 15-19 декабря в Казани.
В конце встречи фельдшер Псковской городской больницы Иван Васильев провел консультацию по вопросам вакцинации от COVID-19 в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.