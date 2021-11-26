Псковский госархив поделился опытом работы с поисковыми отрядами на международной конференции

И. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова рассказала об опыте взаимодействия с поисковыми отрядами по установлению судеб защитников Отечества на международной конференции в Москве 26 ноября. Об этом сообщается в группе госархива в социальной сети «Вконтакте».
Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области «ВКонтакте»
Тема конференции: «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований». В ней приняли участие более 100 экспертов из России, стран СНГ, Прибалтики и Сербии — это краеведы, поисковики, работники архивов, специалисты по военной истории.
Особое внимание на конференции уделили работе поисковых отрядов с базами данных и архивными документами.
На конференции эксперты обсудят работы по направлениям: «Судьба моряка», «Судьба бойца народного ополчения», «Книга Памяти», «Дорога к обелиску», «Авиапоиск», «Методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной войны». Одна из тем для обсуждения - перспективы ДНК-идентификации останков безымянных воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.
Конференция продлится до 28 ноября.