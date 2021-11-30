Общество

Более 1600 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса за сутки

1661 житель Псковской области завершил вакцинацию от коронавируса за сутки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

Общее количество вакцинированных жителей региона составило 235 893.

Первую аппликацию вакцины поставили 1317 человек за прошедший день. Всего первую часть прививки сделали 249 634 жителя Псковской области.

На ревакцинацию отправился 471 человек. Всего повторно привиться решили 23 133 псковича.

Таким образом, медики использовали 82,1% поступившей в регион вакцины.

«Напоминаю, что вакцина есть во всех районах. Записывайтесь на ближайшее время - прививка надежно защищает от тяжелых форм заболевания», - добавил глава региона.