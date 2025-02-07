Роскомнадзор раскрыл число удаленного запрещенного контента в Сети в 2024 году

В 2024 году по требованию Роскомнадзора было удалено или заблокировано 704,8 тыс. интернет-страниц. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 13 февраля.
Среди них были информация об азартных играх (252,6 тыс. материалов), пронаркотический контент (111,6 тыс.), контент экстремистского и террористического характера (42,6 тыс.), недостоверная общественно значимая информация, в том числе о специальной военной операции (40,1 тыс.), и так далее.
В рамках такого взаимодействия в 2024 году было удалено или заблокировано около 100 тыс. материалов, пишут «Известия».