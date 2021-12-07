Общество

В Москве задержали вылет самолета в Псков

В Москве задержали вылет самолета в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пассажиры вечернего авиарейса.

Вылет из аэропорта Внуково должен был состояться 7 декабря в 23.35, но самолет вылетел в Псков только после полуночи.