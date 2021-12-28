Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Детские сады Пскова ждет ремонт
музей русского пития
Новогодние подарки для любимых
Изменения для владельцев недвижимости
«Классные каникулы» в Новый год
Псковский марафон
Что нужно для любимого хобби?
лечение без очередей и хамства
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 28.12.2021 17:5717 Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области 29.12.2021 13:210 В Островском районе проходит всероссийская акция «С Новым годом, ветеран» 29.12.2021 12:540 «Экосреда»: О реализованных в 2021 году экологических проектах. ВИДЕО 29.12.2021 12:440 Стартовало голосование за участников конкурса новогоднего украшения зданий в Пскове 29.12.2021 12:110 Более 100 тысяч пассажиров обслужил псковский аэропорт в 2021 году 29.12.2021 12:040 Дед Мороз специального назначения посетил печорский центр помощи детям
 
 
 
Самое популярное 27.12.2021 10:5237 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 22.12.2021 16:5619 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 23.12.2021 12:4924 В Псковской области издано постановление о вакцинации жителей региона 60+
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 100 тысяч пассажиров обслужил псковский аэропорт в 2021 году

29.12.2021 12:11|ПсковКомментариев: 0

103 тысячи пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги в 2021 году.  Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

По сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился более чем в два раза. Самым востребованным авиамаршрутом у пассажиров стал рейс Псков - Москва. В летний период пользуются спросом маршруты в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Анапу – заполняемость этих рейсов составляет от 80 до 100%.

В 2022 году планируется выполнять рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, а также в Симферополь и Анапу в летний сезон. Кроме того, прорабатывается вопрос запуска авиамаршрутов в Минск, Турцию и Египет.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 154 человека
29.12.2021, 13:210 В Островском районе проходит всероссийская акция «С Новым годом, ветеран» 29.12.2021, 13:130 Пьяный порхович по неосторожности убил собутыльника 29.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Еленой Полонской 29.12.2021, 12:540 «Экосреда»: О реализованных в 2021 году экологических проектах. ВИДЕО
29.12.2021, 12:440 Стартовало голосование за участников конкурса новогоднего украшения зданий в Пскове 29.12.2021, 12:192 Глава Палкинского района предстанет перед судом за должностные преступления 29.12.2021, 12:170 В Пскове безработный отобрал у пенсионерки сумку с продуктами 29.12.2021, 12:120 Продам гараж
29.12.2021, 12:120 Путин предложил ввести институт прекращения гражданства в России 29.12.2021, 12:110 Более 100 тысяч пассажиров обслужил псковский аэропорт в 2021 году 29.12.2021, 12:060 Театральная мастерская научит псковичей владеть дыханием и дикцией 29.12.2021, 12:040 Дед Мороз специального назначения посетил печорский центр помощи детям
29.12.2021, 11:590 Две фальшивые купюры обнаружили в финучреждении Пскова 29.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 29.12.2021, 11:490 Еще 145 жителей Псковской области заразились коронавирусом, семеро умерли 29.12.2021, 11:450 Пьяного тракториста задержали в Острове
29.12.2021, 11:274 Бежавших за лучшей жизнью иностранцев не выпустили из России псковские пограничники 29.12.2021, 11:191 «Как это развидеть»: в Сети обсуждают клип в честь Александра Невского 29.12.2021, 11:100 Бесплатный каток открылся у торгового центра в Пскове 29.12.2021, 11:060 «Обратный отсчет»: Чем Елену Полонскую удивил, потряс и порадовал 2021 год?
29.12.2021, 11:032 По 150 тысяч рублей заплатят лучшим медработникам Псковской области 29.12.2021, 10:540 Прокуратура узнала о трудном пути ребенка до школы в Пушкиногорском районе 29.12.2021, 10:521 Светофор не работает на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове 29.12.2021, 10:391 Движению на проспекте Энтузиастов в Пскове мешают два ДТП
29.12.2021, 10:350 Два псковича попытались вынести из магазина алкоголь без оплаты 29.12.2021, 10:320 Браконьера оштрафовали за охоту на косулю в Дедовичском районе 29.12.2021, 10:290 Самым крупным объектом дорожного нацпроекта в Пскове стала улица Чудская 29.12.2021, 10:240 Турист из Пскова погиб в Магаданской области
29.12.2021, 10:170 Жителям СЗФО назвали самые выгодные даты для отпуска в 2022 году 29.12.2021, 10:040 «Экосреда»: О реализованных в 2021 году экологических проектах 29.12.2021, 09:580 Пассажиры пострадали в трех дорожных авариях на территории Псковской области 29.12.2021, 09:460 Акцию «Подарок новорожденному» в Псковской области продлили на 2022 год
29.12.2021, 09:340 Глава Минпромторга призвал регионы проверять QR-коды не на улице, а в помещении 29.12.2021, 09:222 Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на недвижимость в России 29.12.2021, 09:064 Председатель Конституционного суда допустил возрождение смертной казни в РФ 29.12.2021, 08:500 Новое регулирование по ОСАГО может увеличить стоимость полиса до 60%
29.12.2021, 08:350 Доклад губернатора о состоянии моста через реку Пскову опубликовал архив 29.12.2021, 08:205 Сдающих жилье туристам россиян обяжут платить налоги 29.12.2021, 08:070 Юных псковичей приглашают к участию в международном конкурсе рисунков 28.12.2021, 23:572 Проект ПЛН «100 самых влиятельных псковичей» отмечен по итогам всероссийского конкурса АПЭК
28.12.2021, 22:375 Кусты украсили в Пскове у здания областной администрации 28.12.2021, 22:303 Волонтеры поздравят с Новым годом почти 200 ветеранов в Псковской области 28.12.2021, 22:183 Итоги спортивной жизни Пскова за год подвели в администрации 28.12.2021, 22:020 Новогодний праздник устроили для детей из островского центра соцобслуживания
28.12.2021, 21:541 Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетила Елена Бибикова 28.12.2021, 21:430 Использовать небьющиеся украшения для новогодней ели советуют псковичам 28.12.2021, 21:346 Более 400 рейдов по соблюдению «ковидных» мер проведут в Псковской области в праздники 28.12.2021, 21:172 Бездомный порхович может сесть в тюрьму на 15 лет за случайное убийство
28.12.2021, 21:080 Мечты семи детей исполнит «Титан-Полимер» в рамках акции «Елка желаний» 28.12.2021, 20:481 Глава Пскова встретилась с представителями проживающих в городе диаспор 28.12.2021, 20:283 Лев Шлосберг о политических итогах 2021 года: протестах, законах, судах, выборах, иноагентах, эмиграции и партии «Яблоко» 28.12.2021, 20:060 Пьяный водитель попал в ДТП в Псковском районе, пострадал человек
28.12.2021, 19:525 Верховный суд принял решение о ликвидации международного «Мемориала»* 28.12.2021, 19:310 «Титан-Полимер» поздравил детей сотрудников с Новым годом 28.12.2021, 19:110 За неделю у жителей Псковской области изъяли более 10 единиц оружия 28.12.2021, 18:500 В Пскове не планируют перекрывать дорожное движение в новогоднюю ночь
28.12.2021, 18:280 Стал известен график работы псковских больниц в новогодние праздники 28.12.2021, 18:123 Александр Нестерук допустил скорое появление омикрон-штамма COVID-19 в Псковской области 28.12.2021, 18:118 Армия должна быть боеспособной и современной — Александр Козловский 28.12.2021, 18:030 Михаил Ведерников: Праздники встречаем без дополнительных ограничений
28.12.2021, 17:5717 Почти 45 тысяч доз вакцины от COVID-19 пришло в негодность в Псковской области 28.12.2021, 17:453 ТОП-7 самых популярных псковских политиков в соцсетях 28.12.2021, 17:2910 Александр Козловский назвал способ снизить темпы заражения COVID-19 в Псковской области 28.12.2021, 17:250 Денис Иванов принял участие во всероссийской акции «Елка Желаний»
28.12.2021, 17:100 Представители псковской власти сняли с «Елки желаний» более 60 шаров  28.12.2021, 17:024 «Это был тяжелый год - был он тяжелей, чем тот» 28.12.2021, 17:000 МТС приглашает псковскую молодежь на кастинг концертных промоутеров 28.12.2021, 16:500 Клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку на готовое жилье онлайн
28.12.2021, 16:341 Каток откроют в Финском парке Пскова до конца года 28.12.2021, 16:281 Александр Козловский рассказал о близких, заболевших COVID-19 в тяжелой форме 28.12.2021, 16:100 В УФСИН отрабатывают пресечение массовых беспорядков среди заключенных 28.12.2021, 16:030 Жители Псковского района боятся выйти на улицу из-за волков
28.12.2021, 15:532 Детские сады Пскова ждет обновление в 2022 году - Денис Иванов 28.12.2021, 15:460 Псковский турмаршрут через музей конопли отметили на конкурсе в Москве 28.12.2021, 15:420 Пенсионный фонд проинформировал псковичей о работе своих отделений в праздники 28.12.2021, 15:370 Вылет самолета из Сочи в Псков задерживается
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru