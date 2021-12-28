Общество

Более 100 тысяч пассажиров обслужил псковский аэропорт в 2021 году

103 тысячи пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги в 2021 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

По сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился более чем в два раза. Самым востребованным авиамаршрутом у пассажиров стал рейс Псков - Москва. В летний период пользуются спросом маршруты в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Анапу – заполняемость этих рейсов составляет от 80 до 100%.

В 2022 году планируется выполнять рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, а также в Симферополь и Анапу в летний сезон. Кроме того, прорабатывается вопрос запуска авиамаршрутов в Минск, Турцию и Египет.