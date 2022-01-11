Общество

В Пскове учреждение заставили выплатить сотруднику зарплату и компенсацию

Сотруднику псковского учреждения отменили взыскания и выплатили заработную плату после проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Как рассказала главный правовой инспектор труда СОП Псковский облсовпроф Ирина Иванова, документарную проверку одного из учреждений города Пскова провела правовая инспекция профсоюза. В результате были отменены несколько приказов в отношении одного из сотрудников учреждения, в том числе приказ об отстранении от работы и наложении дисциплинарного взыскания.

Также в связи с отменой приказа учреждение должно выплатить сотруднику средний заработок за период отстранения от работы с начислением одновременно компенсации за задержку заработной платы в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ.