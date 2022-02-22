Общество

Вакансии эколога и водителя с зарплатой от 40 тысяч рублей открыты в Псковской области

Вакансии эколога и водителя грузового автомобиля открыты в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в Псковской области в связи с расширением подразделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Изображение здесь и далее: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«В связи с расширением подразделения ищем сотрудников в нашу команду. Все социальные гарантии, достойная заработная плата!» - отметили в ГК «Мехуборка».

Требования к соискателям на должность эколога:

высшее профессиональное образование,

умение работать в личном кабинете природопользования,

знание природоохранного законодательства.

В обязанности сотрудника будет входить ежемесячный мониторинг учета ТКО, подготовка и ведение экологической отчетности, подготовка документов для предоставления контролирующим и надзорным органам, деловая переписка с контрагентами, выполнение поручений в области охраны окружающей среды в целях соблюдения природоохранного законодательства.

Предлагаемая заработная плата - 40 тысяч рублей.

Также для работы на мусоровозах компании требуется водитель, имеющий права категории С, со стажем от трех лет. Работа будет осуществляться на территории города Пскова, заработная плата - от 40 тысяч рублей.