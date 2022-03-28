Общество

Поучаствовать в развитии местного самоуправления приглашают псковскую молодежь

Псковичей приглашают принять участие во II всероссийском конкурсе «Инициативы, развивающие местное самоуправление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Конкурс проводится в целях формирования у молодых граждан социально-значимых ценностей, развития гражданской активности населения и создания реальной возможности участия молодежи в осуществлении местного самоуправления в совокупности с реализацией нацпроектов в России, отметили в администрации.

К участию приглашаются молодые люди в двух возрастных категориях: от 12 до 17 лет и от 18 до 28 лет. Конкурс проводится в два этапа: первый – заочный, проходит с 25 января по 5 мая, второй – очный, проводится с 10 мая по 30 июля.

В рамках заочного этапа участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса. При регистрации нужно заполнить анкету, указать номинацию и прикрепить свою конкурсную работу. Конкурсантов, набравших максимальное количество баллов по каждой из номинаций, пригласят на очный этап. Он включает в себя публичную защиту конкурсных работ, образовательную и культурную программы, торжественное награждение участников и победителей.

Состязание проводится по номинациям:

1) «Молодежная политика и формирование культуры семейной жизни»,

2) «Развитие туристской индустрии и сфер культуры, искусства и досуга»,

3) «Муниципальное экологическое управление»,

4) «Социальная политика моего края и развитие территориального общественного самоуправления»,

5) «Личная правотворческая инициатива»,

6) «Формирование качественной окружающей городской среды»,

7) «Стратегические тенденции развития системы образования и науки»,

8) «Приоритетная стратегия развития здравоохранения»,

9) «Управление ЖКХ и модернизация программы реновации»,

10) «Личная правотворческая инициатива».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте Института культурно-правового развития. Организаторами конкурса выступают: Институт культурно-правового развития, Государственный университет управления, Институт российской истории Российской академии наук при поддержке комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению и Российской муниципальной академии.