Общество

Елена Бибикова представила в Госдуме законопроекты о рабочем времени для мам

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова в Государственной Думе представила от имени авторов - сенаторов РФ - законопроекты, которые внесут правовую ясность в определение продолжительности «неполного рабочего времени» для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, получающих пособие по уходу и желающих работать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

Фото: пресс-служба сенатора Елены Бибиковой

Обсуждение данных законопроектов состоялось в профильных комитетах Госдумы в рамках подготовки к первому чтению.

Елена Бибикова напомнила, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ маме или иному родственнику предоставлено право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. При этом во время этого отпуска они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

Сенатор обратила внимание, что главное назначение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – это оказание поддержки неработающей маме или другому родственнику, занятому уходом. «При этом многие из них, испытывая материальные затруднения, желание сохранить профессиональные навыки и потребность в социализации, продолжают работать. Это тем более понятно в современных условиях, при дистанционной занятости или занятости на дому», - подчеркнула парламентарий.

«Однако в законодательстве, и это подтверждается судебной практикой, выявлена неопределенность самого определения продолжительности "неполного рабочего времени" для сохранения права на получение пособия, - отметила Елена Бибикова. - А это зачастую ведет к штрафным санкциям в отношении работодателей и к невозможности реализации установленной для работников гарантии».

По итогам обсуждений профильные комитеты Государственной Думы поддержали пакет законопроектов, который определит продолжительность «неполного рабочего времени» для мам в отпуске по уходу за ребенком.