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Общество

Вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей создают в России

12.04.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Ростовского научного исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведут разработку отечественной вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей.

«В настоящее время сотрудниками ФБУН Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», - цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА «Новости».

Как отмечают в Роспотребнадзоре, разработка и выпуск отечественной инактивированной вакцины будут иметь большое значение для импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны.

Во всем мире эта инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей, говорится на сайте Роспотребнадзора. В настоящее время используются в практике две иностранные вакцины: «Ротатек» и «Ротарикс».

Теги: #дети #вакцина #инфекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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