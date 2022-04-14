Общество

Псковичей приглашают на субботник у храма Александра Невского

Псковичей приглашают на субботник у храма святого князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщается в группе храма в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа храма святого князя Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте»

Централизованная уборка пройдет в субботу, 16 апреля, в 12.00. Ее участникам предстоит привести в порядок территорию храма и воскресной школы.

Организаторы мероприятия обратились к горожанам с просьбой прийти в подходящей одежде и, по возможности, принести с собой любой инвентарь, который может пригодиться при уборке (метлы, грабли, лопаты, секаторы).