Общество

Около 200 мероприятий организовали для молодых псковичей за год

Около 200 онлайн и офлайн мероприятий для молодых псковичей организовали в 2021 году. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе доклада на сессии городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несмотря на ковидные ограничения, в 2021 году нам удалось провести около 200 онлайн и офлайн мероприятий для молодых псковичей, в которые было вовлечено более 20 тысяч человек», - рассказал Борис Елкин.

Он также отметил, что самым значимым мероприятием стал Фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатов Псковской области «Кукарача». «Он состоялся уже в пятый раз и стал самым масштабным за всю историю. В нем приняли участие 262 ребенка – это воспитанники 14 детских домов и интернатов», - отметил сити-менеджер.