Общество

Олег Грицаев о Великой Отечественной войне, Победе и патриотизме

Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью с депутатом Псковского областного Собрания, ветераном Вооруженных Сил, гвардии полковником, в недавнем прошлом заместителем командира 76-й дивизии Олегом Грицаевым, которые вышло на волнах радио ПЛН-ТВ (102.6 FM). Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о значимости Дня Победы для россиян и жителей многих стран мира, о связи поколений и сохранении исторической правды, а также о патриотическом воспитании молодежи.

- Сегодня для России и многих стран мира праздничный день, люди отмечают День Великой Победы — один из немногих всенародных праздников, потому что те события коснулись всех жителей Советского Союза без исключения. Вы — потомственный военный, могу предположить, что и ваши деды шли дорогой той войны?

- Да, один мой дед погиб под Москвой в 1942 году, он служил в пехоте рядовым. Думаю, что у большинства жителей нашей страны, в каждой семье есть свой герой. Война коснулась десятков миллионов человек.

- Одним из знаковых мероприятий Дня Победы является акция «Бессмертный полк». Однако есть люди, которые не поддерживают ее, считают, что это чересчур — массово ходить с портретами погибших людей. Как вы относитесь к этой акции, главной целью которой является сохранение семейной памяти о героях Великой Отечественной войны?

- Я считаю, что эта акция носит очень большое патриотическое значение. Есть люди, которые говорят: «Зачем это нужно?» Некоторые не понимают, зачем проводится парад Победы 9 мая, якобы это затраты денежные и так далее. Давайте все забудем — кто мы и откуда. Превратимся в Европу, станем слишком толерантными. Забудем про Великую Отечественную войну, про то, что было в 1812 году, про Ледовое побоище... Про все забудем и станем, грубо говоря, как ветошь. Государство без истории — это не государство. Если мы не будем помнить подвиги наших предков, как мы будем воспитывать будущие поколения? На маркетинге? Акция была гениально придумана, а парад — это достойное зрелище.

- В интернете и социальных сетях можно увидеть фотографии, на которых 1975 год, Невский проспект, Ленинград. Огромное количество ветеранов. А сейчас те же кадры мы можем увидеть «Бессмертного полка», но, к сожалению, идут не сами ветераны.

- Годы проходят. Представьте, даже мальчику, который начал воевать в 15 лет в 1945 году, сейчас должно быть около 90 лет. Есть и крепкие ветераны, но их осталось единицы. А «Бессмертный полк» помогает пройти за них, и это правильно.

- Качества, которые были присущи людям того поколения, людям фронтового времени, — это скромность, жизнелюбие и стойкость, я их для себя отмечаю. А что из общения с фронтовиками вынесли вы?

- Я соглашусь с вами, это важные качества. Для меня еще — это служить своей стране и быть готовым умереть за нее, когда понадобится. В этих людях все эти качества были.

- Вы уже как профессиональный военный анализируете это?

- Да, в разных переделках приходилось бывать. Когда идешь в атаку, чтобы не струсить, начинаешь вспоминать этих людей. Думаешь, если они смогли, то почему мы не сможем? Перед ними опозориться не хочется.