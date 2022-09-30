Общество

Проект о цифровой гигиене детей и подростков запустили в России

Платформа «Россия – страна возможностей» запустила проект «Цифровая гигиена детей и подростков»: «Проверьте, что делает ваш ребенок в сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Целью проекта является привлечение внимания родителей и детей к теме цифровой гигиены.

Как рассказали в комитете, на странице проекта представлена информация о том, куда нужно обращаться за помощью при столкновении с проблемами в интернете, а именно: при потере личных данных, цифровой зависимости у ребенка, кибербуллинге, обнаружении фейковой информации или разрушающего контента.

Также на площадке собраны полезные материалы, которые предлагается изучать родителям вместе с детьми, добавили в комитете.