Общество

Врач предупредил об опасности популярного метода борьбы со стрессом

Сердечные капли, к которым, в частности, относятся корвалол, валокордин, валосердин, опасны, поэтому снимать при их помощи стресс ни в коем случае нельзя. Об этом сообщил врач-терапевт Иван Ромасов.

Бесконтрольный прием сердечных капель представляет серьезную опасность из-за побочных эффектов, объяснил врач. По его словам, в их состав входит фенобарбитал — препарат из группы барбитуратов, который обладает мощным седативным и транквилизирующим действием и вызывает привыкание, пишет Lenta.ru.

В число побочных эффектов, по словам терапевта, также входят повышенная сонливость, головная боль, головокружение, тошнота и рвота, сильное угнетение центральной нервной системы и органов дыхания. Не помогут они и при лечении кардиологических патологий, продолжил Иван Ромасов. Данные препараты не купируют болевой синдром, а только снижают его интенсивность, что смазывает клиническую картину и усложняет постановку диагноза.

«К примеру: у человека произошел настоящий острый коронарный синдром. Он подумал, что это "обычные" боли и выпил большое количество данных капель, чтобы стало легче. Боль никуда не ушла, а стала терпимой. В результате человек не вызывает скорую помощь и не получает своевременное лечение. Это приведет к большему по объему повреждению миокарда и другим осложнениям, например, разрывам межжелудочковой перегородки или свободной стенки желудочка сердца, которые мало совместимы с жизнью», - сказал он.

От приема сердечных капель стоит воздержаться даже относительно здоровым людям, однако в некоторых случаях риск особенно велик, предостерег Иван Ромасов. «Такие капли противопоказаны для людей с хроническими заболеваниями печени, почек, анемическим синдромом, сниженной функцией надпочечников, при гипертиреозе, при хронических заболеваниях легких, депрессивном синдроме, при алкогольной и наркотической зависимости», — отметил он.

Также данные препараты категорически запрещены беременным и кормящим грудью женщинам, так как их прием может навредить ребенку, заключил врач.