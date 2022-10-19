Общество

Пустой сосудик

Она с детства мечтала помогать людям. Уже в 15 лет вела записи, где рассуждала об отношениях мужчин и женщин, пыталась понять, почему им порой сложно понять друг друга. Потребовалось 20 лет и три высших образования перед тем, как мечта стала реальностью — Олеся Бабурина стала практикующим психологом. Уже пятый год она объясняет людям, как стать успешными, счастливыми, обрести гармонию, научиться слушать, слышать и понимать себя и окружающих.

Псковская Лента Новостей узнала, какие проблемы волнуют псковичей, почему мужчины плачут на консультациях, когда пора идти к психологу, и как правильно выбрать подходящего специалиста.

Не видно, а болит

- С какими вопросами сейчас обращаются жители Пскова?

- Очень часто люди сами не знают, что с ними происходит. Просто говорят: «Мне плохо, нет настроения, подавленность. Я ничего не хочу делать». Или другая ситуация: «Я в жизни всего добился. Но радости не чувствую». У многих случаются перепады настроения, возникают навязчивые мысли, тревоги, страхи, фобии. Часто люди приходят с психосоматикой - когда наша психика не выдерживает нагрузок, тело приходит на помощь. Врачи часто отправляют пациентов к психологам, когда видят, что тот здоров, при этом у человека «болит». И мы уже начинаем разбираться, что происходит.

Приходят с различными травматичными ситуациями - например, изнасилование или абьюз. К счастью, это редкость. Это люди, которые пережили насилие в детстве и не смогли сразу обратиться за помощью, рассказать родителям, что произошло. Проходит много лет, и они идут с этой травмой к психологу. Такие случаи для меня самые запоминающиеся, потому что самые страшные и тяжелые. Помочь удаётся, но это очень большая работа, это больно.

- Сложившаяся в мире ситуация как-то поменяла характер обращений? Клиентов стало больше?

- Сейчас стало больше волнений и тревоги, потому что происходят вещи, которые мы не можем контролировать. Мы вообще мало на что можем повлиять, себя-то еле-еле контролируем. А здесь происходят глобальные вещи, они не поддаются никакому контролю, мы не знаем, что будет завтра, послезавтра. Из-за этого много страха, неопределенности.

- Люди какого пола и возраста чаще обращаются за помощью? С какими вопросами приходят семейные пары?

- Клиенты абсолютно разные. Чаще, конечно, приходят женщины - примерно 70%. Иногда приходят мама и ребенок, когда нет взаимопонимания. Например, мама хочет понять ребенка или разобраться, почему он всё время сидит в телефоне. И мы выясняем, что ребенок играет в игры, берет там призы и через эти достижения получает признание и внимание. В жизни он этого не видит, поэтому идет в телефон.

Клиенты разного возраста. Как правило, я принимаю людей с 18 лет и до бесконечности. Если человеку меньше 18-ти, то он идет либо в сопровождении взрослого, либо с его согласия. В большинстве случаев приходят молодые люди от 20 лет и граждане среднего возраста, 40 с небольшим лет. Реже после 50 лет — в таком возрасте сложно что-либо менять, делиться тем, что накопилось, потому что очень большой жизненный опыт за плечами. Чем человек старше, тем сложнее прийти к психологу.

Проблемы взаимоотношений были и остаются на первом месте. Как научиться понимать друг друга? Как научиться разговаривать, или неконструктивный запрос - как сделать так, чтобы он или она поменялись? Много людей приходят с эмоциональной зависимостью. Чаще это женщины, которые не могут жить без мужчины, не могут расстаться с любимым. Или постоянно думают о нём после расставания.

Сейчас стало приходить больше пар - муж и жена. Они делятся своими трудностями, хотят наладить взаимоотношения. А если не получится, тогда готовы разводиться. Часто приходят прямо перед разводом, либо когда уже разъехались по разным квартирам. Воссоединить получается, если одинаковый запрос - и мужчина хочет отношений, и женщина. Иногда бывает так, что один партнер уже принял решение уйти, тогда всё гораздо сложнее.

Любить себя

- В России считается зазорным посещать психолога, тем более семейного. Как донести до людей, что в этом нет ничего плохого, и психолог порой крайне необходим, может реально помочь?

- Да, у нас, к сожалению, такое очень часто приходится слышать — что к психологам ходят только психи, у которых не всё хорошо. В настоящее время очень много литературы, фильмов, видеороликов, тренингов, всевозможных марафонов, и люди начинают понимать, что психология действительно помогает. Люди начали заниматься не только своим физическим здоровьем, но и ментальным. Для меня поход к психологу - это больше про заботу, любовь к себе. Позволить себе психотерапию - это вообще роскошь. Важно иметь возможность раз в неделю приходить к психологу, эти 50 минут - время только для тебя самого, когда можно поделиться всем, чем угодно, выговориться, поплакать. И тебя тотально слушают, понимают твои чувства. Не учат, не лечат, не говорят: «А у меня вот так», не дают советов, не говорят, как жить. И таким образом происходит исцеление.

Я иногда сравниваю психолога с обычным врачом. Например, у меня болит зуб. И если я себя люблю, забочусь о себе, я пойду и решу эту проблему. Так же и здесь. Если мне плохо на душе, если я понимаю, что просыпаюсь утром, и меня ничего не радует, нет настроения, нет друзей, надо идти за помощью.

Приходящий ко мне человек — переполненный сосудик, в котором всё накопилось. А у меня пустой сосудик, я подготовилась к этой встрече. Человек опустошается от своих переживаний, уходит, и у него остаётся лишь половина, а другая - у меня. Со своей я разберусь.

- Как проходит консультация? Что происходит в кабинете у психолога?

- Я работаю дистанционно и оффлайн. Лично принимаю тех, кто находится в Пскове. Онлайн обращаются люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Мой личный психотерапевт тоже из другого города. Из других стран обращаются, но не так много. Как правило, это наши российские граждане, которые уехали за рубеж.

В моём кабинете тихо и спокойно. Сперва я спрашиваю, был ли у человека опыт посещения психолога. Обозначаю временные рамки нашей встречи, говорю, что она строго конфиденциальна. Всё, что происходит в этом кабинете, остается в нём же. Я нигде ни с кем этим не делюсь. Далее я прошу человека рассказать свою историю, что и как долго его беспокоит, какую помощь он хочет получить.

Часто люди спрашивают, сколько нужно будет встреч. Их количество зависит от того, какой запрос, сколько человеку лет, сколько времени он живёт с проблемой. Например, у меня была девушка, которая более 10 лет жила с паническими атаками. Тут не обойдешься несколькими консультациями. По прошествии 4 месяцев она выздоровела.

На количество времени, которое необходимо для исцеления, влияет включенность и работа самого клиента. Если есть запал и желание, то он сам просит дать домашнее задание. К примеру, можно ввести очень хороший протокол СМЭР — «события, мысли, эмоции, реакция». Это очень популярная методика. Произошла какая-то ситуация, вы с кем-то поссорились, вас кто-то обидел. Берёте дневник и описываете ситуацию. Дальше указываете свои эмоции, которые испытали при этом — грусть, обида. После пишете свою реакцию, в том числе тела. Например, бросило в жар или сжались кулаки, захотелось ударить. Следующий шаг - записать, какие были мысли после этого всего: «Я очень плохой», «Я никому не нужен», «Меня все обижают». Это очень важная практика, она помогает понять, в какие ситуации человек попадает, что он чаще всего чувствует и какие мысли думает.

Я учу клиентов чувствовать, рассказываю, как вести дневник чувств. Люди сейчас страдают от того, что оторваны от своих чувств, они не знают, что это такое. Я очень часто спрашиваю клиентов: «Что сейчас с вами происходит, как вы себя чувствуете?» Человек отвечает: «Нормально». Нет такого чувства.

- Насколько доступно обращение к психологу, сколько стоит консультация?

- Психологи бывают разные, отличается опыт, цена. В Пскове можно найти специалиста по цене от 500 рублей до 3,5 тысяч за консультацию. Есть и бесплатная психологическая помощь, социальные консультации, телефоны доверия. Кто ищет, тот найдет.

Когда станет легче

- Можно ли самостоятельно решить свои психологические проблемы?

- Может ли человек себе помочь, если у него, например, болит зуб? На какое-то время, да, получится обезболить. Легкие проблемы можно попробовать решить, есть большое количество разных практик - мышечная релаксация, записывать свои мысли, слушать медитации. Но если человек понимает, что это не помогает, значит, нужно идти к психологу. Своим клиентам я задаю такой вопрос: почему вы пришли именно сейчас? Не завтра, не месяц назад. В 99% случаев получаю ответ: «Потому что я всё перепробовал, ничего не помогает».

- Насколько критично несвоевременное обращение за помощью?

- Ситуация может ухудшиться. Если сначала это были волнение и тревога, потом возникает стресс, тревожно-депрессивное расстройство, навязчивые мысли. И пошло-поехало. Возможно, придется обращаться уже к психиатру.

- Люди часто не понимают разницу между этими специалистами.

- Психолог работает с условно здоровыми людьми, когда у человека всё хорошо, помогает ему лучше себя чувствовать, наладить отношения с самим собой, с близкими, поднять самооценку. Психиатр работает с отклонениями - депрессии, обсессивно-компульсивные расстройства, бессонница. Порой я могу взять депрессивные расстройства. Но очень часто психолог работает вместе с психиатром. Психолог разбирается с жизненным опытом клиента, выясняет, что привело к этому состоянию. А психиатр назначает медикаментозное лечение. Если я вижу и подозреваю, что у человека что-то не так, например, он говорит, что не хочет жить, всегда рекомендую обратиться за консультацией к психиатру. Также психиатр может отправить к психологу, если видит, что медикаментозное лечение не требуется.

- Можно ли справиться с проблемой при помощи близких? Например, выговориться подружке — и всё пройдёт.

- Когда встречаешься с подружкой, ты просто выговариваешься. А проблема остаётся. И хорошо, если тебя выслушают безоценочно. Психолог же помогает понять, что, как и откуда, почему это происходит в жизни клиента. Он раскручивает всю цепочку и помогает человеку понять, как ему нужно изменить свое поведение, что в себе поменять. А с подружками можно делиться какими-то хорошими вещами. Это замечательно, когда в жизни есть друзья, которые готовы выслушать.

Часто бывает, что люди обесценивают работу психолога: «Прийти к кому-то поплакаться, еще и деньги за это платить?» Хочется спросить: а вас кто-нибудь когда-нибудь слушал по-настоящему? Не перебивая, не рассказывая свою историю, не уча жить. Рядом с кем можно выражать свои мысли и чувства, не боясь заплакать? Клиенты очень много плачут на консультациях. Потому что долго терпели страшную боль. Потом становится легче. Мужчины тоже плачут. И это замечательно, что есть пространство, где человек может прийти и побыть самим собой. В жизни мы не можем этого делать. Принято говорить, что мальчики не плачут, капризничать и злиться нельзя. Мы растем и учимся запихивать свои чувства очень-очень глубоко. А они никуда не уходят и продолжают жить внутри нас.

- А животные как-то могут помочь? Ведь говорят, что они неплохие лекари, способны снимать стресс, успокаивать.

- Конечно, животные помогают человеку. Это такое существо, от которого можно получить безусловную любовь. Оно тебя любит не за то, что ты его кормишь, заботишься, а просто так. Когда ты гладишь, тискаешь кошку, она однозначно снимает стресс. Очень многие одинокие люди заводят животных.

Но стоит понимать, что есть такое понятие как психосоматика животных — они могут болеть не просто так, а принимать на себя психосоматику хозяина. Казалось бы, почему вдруг собака заболела? Иногда именно тем, чем болеет хозяин. Животное будто берет от человека какое-то заболевание, чтобы ему помочь. В дикой природе животные не болеют, в отличие от домашних.

- К сожалению, некоторые используют животных и по-другому: избавляются от накопленных эмоций, нанося им вред.

- Живодёрство - это про жестокость, про злость. Человек всегда выражает свою злость в самом безопасном месте, с самыми безопасными существами. Есть анекдот: муж пришел с работы, наорал на жену, жена дала подзатыльник сыну, сын пнул кошку, кошка всем наделала в тапки. То есть каждый отыгрался на слабом. Есть клиенты, которые бьют дома своих детей, потому что для них это нормально, потому что их дети «по-другому не понимают», потому что их тоже били в детстве. Что уж говорить о животных? К счастью, таких людей становится меньше.

Рождены, чтобы быть счастливыми

- Как выбрать психолога, если человек понимает, что пора обратиться за помощью?

- Своего психолога надо найти так же, как и любого другого человека в нашей жизни. Первое, что мы смотрим, это фотография. Человек нам должен понравиться. Потом изучить описание, что и как пишет про себя человек. Если есть видеовизитка - слушаем его голос. Читаем его статьи. Нужно смотреть наличие образования, повышает ли он свою квалификацию. Если всё устроило — встречаетесь. Если вы после первой консультации чувствуете себя немножко лучше, спокойнее, можете продолжать работать с этим человеком. А если вам было некомфортно, неприятно - тогда лучше поискать другого специалиста. Я также искала своего психолога - читала статьи, смотрела видео. И я не ошиблась.

- Профессия психолога не подразумевает наличия медицинского образования, но всё же диплом необходим?

- Безусловно. По первому образованию я экономист. Второе получила по программе «Практическая психология» в ПсковГУ. И два года назад отучилась на семейного психолога в Восточно-европейском институте психоанализа в Санкт-Петербурге. У меня есть страничка на популярном сайте психологов b17.ru, в соцсети «Вконтакте». Все документы об образовании есть в открытом доступе, как и мои авторские статьи.

- Говорят, каждому психологу нужен свой психолог. Как избавляешься от накопленного негатива, восполняешь силы?

- Личная психотерапия является обязательным условием для работы психолога. Я не смогу работать, если у меня есть какие-то проблемы. Тогда буду сидеть и вместе с клиентом плакать, ничем не смогу ему помочь. У меня должна быть внутренняя проработка, устойчивость, чтобы я могла выдержать любые чувства клиента.

Когда человек идет учиться на психолога, он уже начинает проходить личную психотерапию. Обязательно должна быть супервизия - более опытный психолог, который уже много лет работает и помогает другим специалистам ввести своих клиентов. Желательна интервизия — групповые встречи, когда у старшего учится целая группа психологов.

Кто-то может сказать, мол, а какой ты психолог, раз сама не можешь обойтись без помощи. Здесь снова можно провести аналогию с врачами: хирург не будет вырезать себе аппендицит, а стоматолог выдирать свой зуб. Это, как минимум, неудобно.

- Что бы ты хотела пожелать своим бывшим, настоящим и, возможно, будущим клиентам?

- Я бы хотела, чтобы люди заботились о себе, берегли себя. Наша жизнь - это очень важно. Мы родились, чтобы быть счастливыми. Важно уметь радоваться мелочам. Получать радость от шуршания листьев, от восхода солнца, от общения с детьми. И не нужно бояться переживаний, говорить о том, что хочется. Нужно учиться чувствовать, вспоминать, каково это.

Посмотрите на маленького ребенка, как он радуется? Хлопает в ладоши, подпрыгивает, улыбается, обнимает. Или как ребенок злится. Взрослые так не могут, но запирать свою злость и ждать, пока она проявится психосоматикой или панической атакой, тоже нельзя. Наши чувства всегда говорят о наших потребностях, задвигать их не стоит. Мне хочется пожелать, чтобы люди не боялись и не стеснялись обращаться за помощью. У нас достаточно очень хороших, грамотных специалистов, всегда можно найти своего человека.

Беседовала Ульяна Ловыгина