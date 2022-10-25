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Общество

Алкогольная независимость

26.10.2022 11:06|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин раскрыл рецепт борьбы с алкоголизмом: не запрещать, а давать возможности для саморазвития. Несмотря на мягкость высказывания первого лица, у переживших последнюю антиалкогольную кампанию нехорошо шевельнулись воспоминания сначала про самогонку из брикетов киселя (потому что сахар по талонам), а потом продажу водки на ящиках в тотально пьяной стране (потому что стало можно даже больше прежнего). Эксперты Псковской Ленты Новостей рассказали, насколько меньше россияне стали пить, чем алкоголизм отличается от распущенности, как горбачевский «сухой закон» повлиял на экономику страны и почему нельзя вводить антиалкогольные ограничения в эпоху санкций.

 

Несчастливые люди

Проблему борьбы с алкоголизмом поднял президент России Владимир Путин. Обсуждая по видеосвязи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым высокий уровень употребления спиртного в этом регионе, глава государства рассказал, как обстоят дела по всей стране.

«Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры, - прокомментировал Владимир Путин показатели региона. - Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет. У нас в целом по стране хорошие результаты».

Месяц назад министр здравоохранения Михаил Мурашко приводил статистику. Если в 2008 году каждый россиянин в среднем выпивал 15,7 литров алкоголя, то в 2021 году цифры снизились до 9 литров. Изменились и вкусовые предпочтения, жители страны чаще выбирают на полках алкомаркетов вино вместо водки, его продажи выросли на 15%.

Заместитель директора реабилитационного центра «Ручей» Юрий Стрекаловский обращает внимание, что президент говорил о борьбе не с алкоголем, а с алкоголизмом.

«Совершенно разные вещи, - подчеркивает Юрий Стрекаловский. - Бороться с алкоголем, все равно, что бороться с древесиной, чтобы не допустить пожаров. Очень здорово, когда президент говорит, что проблему не надо заметать под ковер».

Снижение числа выпитых бутылок он связывает с комплексом мер, не исключая и те, что носят запретительный характер: ограничение рекламы алкоголя в СМИ и времени его продажи в магазинах, высокие цены.

В Псковской области с октября 2019 года действует региональный запрет на продажу алкоголя с десяти вечера до десяти утра. С 2015 года действовал более жесткий запрет, алкоголь не пробивали после 21:00 и до 11:00. Смягчение ограничения было вызвано борьбой с «наливайками» - торговыми точками, работающими под видом кафе и продающими алкоголь после комендантского часа.

«Только запретительными мерами не выиграешь, - согласен Юрий Стрекаловский с президентом. - Страна движется в правильном направлении: контроль, содействие всестороннему развитию личности, помощь людям в состоянии зависимости и угрожаемом состоянии. Эффект виден невооруженным глазом. На улице меньше разнузданных компаний и просто пьяных людей. Сейчас это просто не принято».

Пик употребления, отмечает замдиректора «Ручья», пришелся на социальную катастрофу 90-х годов. Он вспоминает немыслимую по сегодняшним дням продажу водки на ящиках под открытым небом.

«У нас меняется атмосфера в обществе. Жить интереснее, и есть, для чего. Счастливый человек страшно пить не будет, - уверен Юрий Стрекаловский. - Корень этой болезни прорастает там, где человеку плохо. И он пытается найти отдушину, а потом возникают проблемы, зависимость. "Алкоголизм" - это не ругательство, не клеймо, это название болезни. Говорить алкоголику: "Не пей, держись", все равно, что говорить диабетику: "Когда будешь пить сладкий чай с тортиком, держи себя в руках, не впадай в кому". Людей, которые столкнулись с этой страшной бедой, не следует презирать, им нужно оказывать помощь в возвращении к счастливой жизни».

Вредно для экономики

Тот, кто найдет решение проблемы алкоголизма, получит Нобелевскую премию. В этом уверен депутат областного Собрания Виктор Антонов, бывший главный врач Псковской городской и Псковской областной больниц.

«Вне всякого сомнения, это заболевание, - подтверждает диагноз доктор Антонов. - Но не у каждого, есть еще распущенность. Когда делать нечего: "Давай выпьем". Кто-то справляется, а кто-то становится алкоголиком. Бороться с этим очень сложно».

Виктор Антонов вспоминает антиалкогольную кампанию времен Перестройки: «Уж как боролись при Горбачеве с алкоголизмом. Казалось, справились. Не получилось».

Указ президиума Верховного совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения» вышел 16 мая 1985 года. В народе больше известен как «сухой закон». В период его действия минимум в два раза выросли цены на алкоголь. Его продажа велась только с двух часов дня до семи вечера. Произошло массовое закрытие ликероводочных торговых точек. Велась пропаганда безалкогольных праздников, в том числе, свадеб. Широко известна вырубка виноградников на юге России, включая селекционные сорта. Результатом кампании стал кратный рост самогоноварения и распития напитков, не предназначенных для употребления внутрь. Среди ученых есть мнение, что Советский Союз пришел к финансовому краху не столько из-за обвала нефтяных цен, сколько из-за выпадения из бюджета доходов, ранее поступавших от продажи алкоголя.

«Запретами ничего не добьешься, - оглядывается на недавнее прошлое профессор Анатолий Филимонов, заместитель завкафедрой отечественной истории ПсковГУ. - Люди стали пить лосьоны-одеколоны, до огромных размеров развилось самогоноварение. Выход находили всегда, народ у нас изобретательный. Когда сахар стал по талонам, гнали самогонку из брикетов киселя. Все это сразу ударило по бюджету, что ни говори, а бюджет у страны был пьяный, много дохода давала продажа спиртных напитков».

По мнению ученого, более действенной была бы система, прививающая культуру пития.

«Должен быть конкурентный рынок. Конкуренция порождает качество, оно порождает культуру, - строит логическую связь Игорь Савицкий, руководитель холдинга NPN, в составе которого с недавних пор находится пивоварня. - В России люди пьют. Никаких ограничений на производство алкогольной продукции вводить нельзя, это вредно для России и для экономики».

Свою позицию он объясняет введением западных санкций, под которые попали поставки импортного алкоголя. С начала года с российского рынка ушли производители брендов Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, Jack Daniels, Finlandia.

«Мы не будем получать в нужном объеме импортные напитки. Если на фоне этих санкций нам для своих производителей вводить какие-то ограничения, через год-полтора мы все будем пить, в лучшем случае, самогон, а в худшем – денатурат, – предрекает Игорь Савицкий. - Сейчас надо дать полный карт-бланш нашей алкогольной промышленности, пусть выпускает напитки надлежащего качества и ассортимента».

Непьющий и спортивный Виталий Дидыч, лидер движения «Street Workout Псков», делает упор на тот же компонент борьбы с пьянством, что и президент – альтернативе.

«Нужно организовать досуг в круглосуточном режиме, чтобы у людей был выбор, - не сомневается Виталий Дидыч. - Не только про спорт говорю. Форматов огромное количество. Но, фактически, досуговых центров мало. Либо все платно, а если так, кто захочет идти? Проще провести время привычным образом: сходить в магазин, набрать нужного для застолья, «расслабиться», как они это называют».

Из уст президента в связи с алкогольной темой прозвучали слова «не запрет» и «хорошие результаты». Несмотря на успокаивающую лексику, факт пристального внимания первого лица к алкогольной сфере заставил шевельнуться тревожные воспоминания. Слишком больно по многим семьям ударила эпоха, наступившая вслед за прошлым запретом и, отчасти, им вызванная. Резонанс от этих колебаний не утих до сих пор. Можно предположить, что знающий свою страну глава государства намеренно акцентировал внимание не только на проблеме, но и на путях ее решения как можно более мягких.

Юлия Магера

Теги: #здоровье #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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