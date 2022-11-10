Общество

Ресторан «Самовар» приглашает на корпоративы в лучших традициях русского застолья

В лучших традициях русского застолья приглашает провести предновогодний вечер ресторан «Самовар». Здесь вас ждёт дружелюбный персонал, уютный зал, разнообразное меню.

В праздничной программе:

«Музей русского пития» DJ + открытый микрофон караоке

Этот зал подходит для тех, кто хочет провести корпоратив только своей компанией. В стоимость корпоратива входит еда, DJ и открытый микрофон караоке для гостей в течении всего вечера! Можно пригласить своего ведущего, а также за дополнительную стоимость можно организовать для Вашей компании экскурсию с дегустацией фирменных настоек ресторана «Самовар».

«Самовар» DJ + живая музыка

В зале ресторана «Самовар» на первом этаже организованы сборные корпоративы. В стоимость входит еда, DJ и живая музыка.

Меню

На праздничном столе будут холодные закуски, в том числе салат оливье с говядиной и мясом цыплёнка с устричным соусом, салат из печеных овощей с рассольным сыром, сельдь под шубой, соления и маринады, мясная гастрономия собственного приготовления и многое другое.

В качестве горячей закуски подадут штрудель с мясом кролика, сельдереем, белыми грибами и луком пореем.

Также предусмотрено горячее на выбор:

томленый стейк из говяжей грудинки с соусом барбекю, гречневым пюре и хрустящим луком

филе судака с «Польским» соусом, картофельным кремом и битыми огурцами

Дополнительно: фруктовое ассорти, клюквенный морс, рижский и пшеничный хлеб.

Стоимость составит 3000 рублей за человека, плюс свой алкоголь без пробкового сбора.

Зал ресторана «Самовар» вмещает компании до 30 человек.

Музей русского пития - компаниям от 40 человек.

Вкусная еда и приятная атмосфера гостеприимства широкой русской души - лучшее решение для вашего праздничного вечера с коллегами!