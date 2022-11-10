Ресторан «Самовар» приглашает на корпоративы в лучших традициях русского застолья

В лучших традициях русского застолья приглашает провести предновогодний вечер ресторан «Самовар». Здесь вас ждёт дружелюбный персонал, уютный зал, разнообразное меню.
В праздничной программе:
«Музей русского пития» DJ + открытый микрофон караоке
Этот зал подходит для тех, кто хочет провести корпоратив только своей компанией. В стоимость корпоратива входит еда, DJ и открытый микрофон караоке для гостей в течении всего вечера! Можно пригласить своего ведущего, а также за дополнительную стоимость можно организовать для Вашей компании экскурсию с дегустацией фирменных настоек ресторана «Самовар».
«Самовар» DJ + живая музыка
В зале ресторана «Самовар» на первом этаже организованы сборные корпоративы. В стоимость входит еда, DJ и живая музыка.
Меню
На праздничном столе будут холодные закуски, в том числе салат оливье с говядиной и мясом цыплёнка с устричным соусом, салат из печеных овощей с рассольным сыром, сельдь под шубой, соления и маринады, мясная гастрономия собственного приготовления и многое другое.
В качестве горячей закуски подадут штрудель с мясом кролика, сельдереем, белыми грибами и луком пореем.
Также предусмотрено горячее на выбор:
Дополнительно: фруктовое ассорти, клюквенный морс, рижский и пшеничный хлеб.
Стоимость составит 3000 рублей за человека, плюс свой алкоголь без пробкового сбора.
Зал ресторана «Самовар» вмещает компании до 30 человек.
Музей русского пития - компаниям от 40 человек.
Вкусная еда и приятная атмосфера гостеприимства широкой русской души - лучшее решение для вашего праздничного вечера с коллегами!