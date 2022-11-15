Общество

Мошенники могут получать СМС-сообщения россиян – эксперт

Какую схему используют мошенники, чтобы получать доступ к СМС-сообщениям и телефонным звонкам, которые адресованы их потенциальным жертвам, рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

При желании злоумышленники могут получать телефонные звонки и СМС-сообщения вместо владельца мобильного номера, используя мошенническую схему с переадресацией, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель проекта.

«Злоумышленники могут обратиться к кому надо, к сотруднику мобильного оператора, и за определенную сумму он сделает так, что сообщения и звонки будут поступать не владельцу номера, а мошенникам. На черном рынке такая услуга в среднем стоит четыре-пять тысяч рублей, в зависимости от оператора связи. Когда переадресация заработала, то человек может этого даже не заметить, если коммуникация происходит еще и в мессенджерах. А мошенники тем временем могут получить доступ к личной переписке или кодам для подтверждения банковских операций, которые приходят в СМС», – сказал Григорий Пащенко.