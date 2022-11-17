Общество

Только 50% заинтересовавшихся в ТОСах островичей доходят до их создания — Андрей Михайлов

Только 50% граждан, которые заинтересовались созданием территориального общественного самоуправления, доходят до реализации этого плана. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Во время встреч с населением мы жителей всегда подталкивает и призываем: приходите, будьте инициаторами. И вы знаете, практически все берут телефон, но только около 50% людей, инициаторов на определенных территориях, в итоге решаются и это проводят», - поделился наблюдениями Андрей Михайлов.

Плюс практики ТОСов, по мнению депутата, в том, что их финансирование растёт. «Если раньше ТОС начинался со 100 тысяч, потом до 300 тысяч рублей дошёл, то теперь, на 2023 год, мы закладываем и до полумиллиона. Мало того, что это благоустройство, строительство детских площадок, парковки, сцены - люди сами вольны выбирать, то теперь это еще и возможность вложения средств даже в какие-то коммунальные инфраструктуры», - добавил парламентарий.