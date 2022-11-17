Проект по созданию центров общения для пожилых запустили в России

Стартовал пилотный проект Пенсионного фонда России по созданию в регионах страны центров общения для людей старшего поколения, сообщается на сайте фонда.
С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Часть административной инфраструктуры двух фондов, освободившейся в ходе слияния, передается под социальные нужды регионов, в том числе для организации центров общения старшего поколения. В Мордовии и Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях уже прошли торжественные церемонии открытия центров. В дальнейшем проект планируется реализовать и в других регионах России.
Возможность организовать свободное время людей старшего возраста особенно значима для Пенсионного фонда, отметил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков. «Пенсионный фонд много лет обеспечивает работу пенсионной системы страны, а теперь открывает двери для организации досуга пожилых людей, – рассказывает Чирков. – Гости центров общения смогут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения в комфортной для этого обстановке. И самое главное, ощутить внимание и заботу».
Центры общения старшего поколения откроют пожилым людям дополнительные возможности для самореализации. Для этого отделения ПФР вместе с партнерами проекта – учреждениями культуры, управлениями социальной защиты, общественными объединениями и медицинскими организациями – будут проводить совместные мероприятия, лекции и обучение. По словам Сергея Чиркова, специалисты обеспечат обратную связь с посетителями и будут корректировать программы, чтобы каждый мог найти занятие по душе.
Для посетителей центров подготовлены компьютерные залы, мини-библиотеки и аудитории для тренингов по активному долголетию. Помимо образовательных программ, гости могут разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы. Также у пожилых людей есть возможность повысить финансовую и компьютерную грамотность.