Общество

Проект по созданию центров общения для пожилых запустили в России

Стартовал пилотный проект Пенсионного фонда России по созданию в регионах страны центров общения для людей старшего поколения, сообщается на сайте фонда.

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Часть административной инфраструктуры двух фондов, освободившейся в ходе слияния, передается под социальные нужды регионов, в том числе для организации центров общения старшего поколения. В Мордовии и Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях уже прошли торжественные церемонии открытия центров. В дальнейшем проект планируется реализовать и в других регионах России.

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Возможность организовать свободное время людей старшего возраста особенно значима для Пенсионного фонда, отметил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков. «Пенсионный фонд много лет обеспечивает работу пенсионной системы страны, а теперь открывает двери для организации досуга пожилых людей, – рассказывает Чирков. – Гости центров общения смогут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения в комфортной для этого обстановке. И самое главное, ощутить внимание и заботу».

Центры общения старшего поколения откроют пожилым людям дополнительные возможности для самореализации. Для этого отделения ПФР вместе с партнерами проекта – учреждениями культуры, управлениями социальной защиты, общественными объединениями и медицинскими организациями – будут проводить совместные мероприятия, лекции и обучение. По словам Сергея Чиркова, специалисты обеспечат обратную связь с посетителями и будут корректировать программы, чтобы каждый мог найти занятие по душе.

Для посетителей центров подготовлены компьютерные залы, мини-библиотеки и аудитории для тренингов по активному долголетию. Помимо образовательных программ, гости могут разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы. Также у пожилых людей есть возможность повысить финансовую и компьютерную грамотность.