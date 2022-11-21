Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о работе ЛДПР и партийных инициативах
борьба с наледью
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Бранч в «Покровском»
рост тарифов
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
«Самовар» русское застолье
о переходе на четырёхдневку
Господин Рейтингомер
поддержка мобилизованных членов профсоюза
МакSим в Пскове
о псковском футболе
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 21.11.2022 16:580 Снежный покров в Пскове может исчезнуть к концу недели 21.11.2022 18:230 Губернатор поздравил сотрудников псковского УФНС с профессиональным праздником 21.11.2022 18:150 Заместитель главного судебного пристава Псковской области проведет личный прием граждан в Дно 21.11.2022 18:070 Псков украсят к Новому году до 21 декабря 21.11.2022 18:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 ноября 21.11.2022 18:000 Никакого роскошного отдыха: следует ли отказаться от новогодних корпоративов?
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 20.11.2022 09:241 Районная котельная остановилась ночью на несколько часов в Пскове 18.11.2022 10:480 Легковой автомобиль на летней резине перевернулся в Пскове. ФОТО 18.11.2022 10:000 Ждали его с придыханием: псковичи делятся фотографиями в соцсетях
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Никакого роскошного отдыха: следует ли отказаться от новогодних корпоративов?

21.11.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости отказа от новогодних корпоративов. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В начале октября руководители разных субъектов Российской Федерации приняли решение об отказе от проведения массовых гуляний, концертов, украшения города, запуска фейерверков. Эта инициатива была поддержана и в Псковской области. После этого перед работодателями встал вопрос: этично ли в этом году проводить новогодние корпоративы?

По данным сервиса SuperJob, каждая пятая компания в Пскове отказалась от новогодних корпоративов. Провести вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в городе. Только 21% планируют организовать новогодний корпоратив в ресторане. При этом каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации.

В целом по стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида. А в ресторанах новогодних вечеринок будет немного, при том, что в 2013 и 2016 годах каждая вторая компания отмечала праздник в таких заведениях.

Планируют ли руководители предприятий и организаций отказываться от новогодних корпоративов? Стоит ли в качестве альтернативы выдавать новогодние премии? Будут ли работодатели проводить елки для детей сотрудников и вручать им подарки? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Трудовой коллектив — это семья, поэтому Новый год является хорошим поводом для подведения итогов и возможности пообщаться вне рабочей обстановки, считает директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков», директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королёв. Но можно устроить более скромный корпоратив, чем обычно. Более того, если массово отказаться от праздников, то сфера услуг понесёт большие убытки.

«В этом вопросе две стороны. С одной, трудовой коллектив – это семья, которая целый год живет для того, чтобы редко встречаться за одним праздничным столом. Новый год – это семейный праздник, и я думаю, что не совсем правильно отказываться полностью от застолья, корпоратива, ведь это подведение итогов, общение коллектива, неформальная обстановка. И это всегда идёт на пользу дальнейшей работе коллектива уже на следующий год. Поэтому проводить корпоратив, мне кажется, есть смысл, но без излишеств и особых "шиков", которые могут создать неправильное впечатление. Вторая сторона медали – это люди, которые работают в сегменте услуг, в сегменте обслуживания мероприятий. Это люди, которые также зарабатывают деньги, чтобы содержать свою семью, платить кредиты, жить достойно. Соответственно, если сейчас повально отказываться от мероприятий, от корпоративов, то чем будут заниматься эти люди? Чем они будут зарабатывать себе на жизнь? Поэтому на этот вопрос, мне кажется, нужно смотреть с двух сторон. И нужно искать золотую середину, чтобы всем было комфортно, удобно и уместно на данный момент».

Каждый работодатель сам выбирает — организовывать ему новогодний праздник для сотрудников или нет, считает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. По его словам, некоторые организации не будут проводить корпоратив из-за сложной экономической ситуации.

«Здесь всё зависит от позиции руководителей компаний. Если они считают нужным провести мероприятие в формате корпоратива, значит, пусть проводят. Если они считают, что это неуместно сегодня, значит, этого мероприятия не будет. Но на самом деле, я думаю, многие компании, владельцы компаний, руководители компаний все-таки не будут проводить этот корпоратив, потому что просто тупо нет денег. На самом деле, есть такая тенденция, она уже давно идёт, что люди отказываются от проведения корпоративов в том формате, в котором мы привыкли: широко, дорого, богато. Проводят какие-то встречи Нового года узким кругом, где-то в своих офисных помещениях. Это старая тенденция. Ну а что касается вопроса - проводить, не проводить, именно в связи с проведением специальной военной операции - думаю, что это личное дело каждого».

Роскошные корпоративы сейчас неуместны, утверждает генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова. Но при этом сотрудников нельзя лишать новогодней премии. Она добавила, что все желающие сами могут устроить себе праздник, никто этого не запретит. Главное — чтобы он был скромным.

«Я абсолютно согласна с администрацией, с теми, кто об этом говорит — не проводить серьёзные корпоративы в городе, не делать салюты и так далее. Руководители же могут все-таки сгладить какие-то негативные моменты, дать людям, как говорится, конфетку перед Новым годом. У меня будет такая конфетка. Я уже сказала людям, что дам им в декабре определённую материальную поддержку. Если отделы соберутся – один или два, вместе пойдут посидеть за свой счет – на здоровье, я не могу сказать, что они не имеют права. Но на высокий уровень ставить, когда наши ребята погибают... Я считаю, это абсолютно неправильно и противоестественно для тех, кто там сегодня защищает и нас, и нашу страну». 

Праздник — это жизнь и эмоции, уверена основатель и руководитель агентства праздников «Вквестах» Кристина Шаинидзе. Поэтому, на её взгляд, он нужен даже в тяжёлое время.

Фото: Кристина Шаинидзе / «ВКонтакте»

«Даже в самые плохие и страшные времена люди всегда отдыхали и отвлекались праздниками, всегда находили время, чтобы устроить какой-то концерт и повеселиться. Поэтому я бы не стала ничего отменять, потому что жизнь продолжается у нас, здесь, и всё в целом ясно и светло, и не жить – это, наверное, не очень правильно. Может, кто-то не согласится, может быть, кого-то сейчас сильно "триггернут" эти слова, но я – человек, наверное, считающий своим призванием и долгом по жизни нести людям праздник в любой ситуации, потому что праздник – это жизнь, это эмоции». 

Президент группы компаний «Кабош» из Великих Лук Дмитрий Матвеев рассказал, что в его компании корпоративы не проводятся уже несколько лет. При этом существует альтернатива в виде необычных и полезных подарков сотрудникам и их детям.

«Я считаю, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, конечно, проводить новогодние корпоративы не совсем правильно и этично. В стране прошла частичная мобилизация, и в этой ситуации, когда 300 тысяч мобилизованных человек и те, которые сейчас служат, защищают нашу родину, проводить развлекательные мероприятия не совсем правильно. И считаю так не из-за того, что я руководитель и мне денег жалко. Я считаю, это просто неэтично. При этом я думаю, что на предприятиях можно не проводить корпоративы, но как-то люди всё равно могут Новый год отметить, но отметить, скажем так, скромно. Что касается подарков, мы всегда, на самом деле, делали подарки своим сотрудникам. Признаюсь, что наша компания новогодние корпоративы не проводит года четыре. Когда проводится новогодний корпоратив в таких компаниях, как группа компаний «Кабош», где работают примерно полторы тысячи человек, то мы же с вами понимаем - это всё равно корпоратив для определённых, избранных людей, потому что полторы тысячи человек не могут прийти на один корпоратив. И я стал четыре года назад считать, что это не совсем правильно. Поэтому стали больше денег выделять на подарки для сотрудников, для того, чтобы их как-то больше отметить. Ищем нестандартные подарки. Скажу вам честно, что я отменил для детей конфеты, как это исконно принято. Потому что считаю: когда на предприятии дарят килограмм конфет ребёнку, эти конфеты не детям идут, а родителям. Лучше детям дарить развивающие игры, которые могут быть полезны».

Новый год — один из самых главных и светлых праздников в России, уверен псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Не следует экономить на отказе от него. На его взгляд, празднование поможет наладить эмоциональный фон людей и поднимет настроение коллективу.

«Новый год в России считается, я думаю, всё-таки главным праздников. Так получилось со времен Советского Союза. Какие-то праздники были мрачные, а Новый год был очень светлый праздник, когда все, действительно, как-то отдыхали, радовались тому, что происходит, хотя бы в Новый год... Поэтому этот праздник очень важный. Что касается расходов на праздник, то если позволить себе осуществить это в полном объёме, как обычно, я не думаю, что это какие-то колоссальные деньги. В России есть, где найти дополнительные деньги на ведение специальной военной операции. Очень много источников, которыми пока почему-то наше государство совсем не пользуется. Я говорю о выводе капитала из России – за наши недра, наши нефть, газ, лес и так далее. Капитал вывозится бесстыдно, и вот там, действительно, есть непорядок. Пусть те, кто может радоваться, порадуется, немножко отдохнёт, приведёт в порядок свой эмоциональный фон. Это важный момент. Праздники должны быть. А если всё будет мрачно, если мы будем сидеть по домам, наедине друг с другом, в семье я имею в виду, будет немножко мрачновато, это не поднимет настроение у населения Российской Федерации. Так что моё мнение – праздник проводить надо».

Новый год - это новые надежды. Именно поэтому это самый понятный праздник из всех, которые отмечаются в России. Он уникален тем, что его любят все.

У каждого руководителя организации или предприятия есть выбор: отмечать Новый год в коллективе или нет. В этом вопросе у каждого своя позиция. Но даже в тех компаниях, где корпоративы не проводятся в принципе, или где руководители приняли решение в этом году отказаться от новогодних мероприятий, сотрудники сами могут соорганизоваться и устроить себе праздник. Новый год — праздник семейный. А каждый рабочий коллектив – это маленькая семья, ведь именно в кругу коллег мы проводим большую часть своего времени. Специалисты в области рабочих отношений давно заметили тенденцию, свидетельствующую о том, что коллектив, который весело и дружно проводит свои корпоративные праздники, умеет не только веселиться и отдыхать, но и более эффективно справляется с поставленными рабочими задачами.

Анастасия Сливинская

Теги: #Новый год #праздник #Дневной дозор #корпоративы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 21 человек
21.11.2022, 18:390 Мошенник из Москвы предстанет перед судом за обман псковских пенсионеров 21.11.2022, 18:330 Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки 21.11.2022, 18:260 Псковичи прошлись по Картинной галерее при свечах 21.11.2022, 18:250 Церковь Михаила Архангела в Пскове приспособят для современного использования
21.11.2022, 18:230 Губернатор поздравил сотрудников псковского УФНС с профессиональным праздником 21.11.2022, 18:150 Заместитель главного судебного пристава Псковской области проведет личный прием граждан в Дно 21.11.2022, 18:070 Псков украсят к Новому году до 21 декабря 21.11.2022, 18:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 ноября
21.11.2022, 18:000 Никакого роскошного отдыха: следует ли отказаться от новогодних корпоративов? 21.11.2022, 17:590 Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области с 1 декабря 21.11.2022, 17:540 Контейнеры для ТКО установили в Опочецком районе 21.11.2022, 17:520 Возобновится ли работа рентген-кабинета на улице Петровской в Пскове, рассказали в облздраве
21.11.2022, 17:460 Псковичам разъяснили особенности планирования отпуска за разные рабочие годы 21.11.2022, 17:430 Псковичи смогут проверить свои знания в сфере инклюзии и доступной среды 21.11.2022, 17:410 Небольшой снег пройдёт в Псковской области 22 ноября 21.11.2022, 17:390 О вреде соли для сердца рассказал диетолог
21.11.2022, 17:320 Голубь с бирками на лапах залетел на балкон псковички 21.11.2022, 17:271 Как Новый год встретим? 21.11.2022, 17:260 Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют в Псковской области 21.11.2022, 17:260 Почти 50% респондентов ПЛН высказались против двухлетнего срока службы по призыву
21.11.2022, 17:240 Рисунки для отправки на фронт собирают в Псковской области 21.11.2022, 17:230 Пропавшую более месяца назад женщину разыскивают в Великих Луках 21.11.2022, 17:140 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022, 17:090 «Титан-Полимер» в лицах: отдел бухгалтерского учёта
21.11.2022, 17:080 Гости Полистовья смогут послушать звучание пород местных деревьев 21.11.2022, 17:070 Как школьник из Пскова ушел добровольцем на фронт и погиб, рассказали в госархиве 21.11.2022, 17:033 Розничные цены на газ в Псковской области вырастут с 1 декабря 21.11.2022, 17:000 Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
21.11.2022, 16:580 Снежный покров в Пскове может исчезнуть к концу недели 21.11.2022, 16:500 Анатолий Вассерман раскрыл псковичам секрет работоспособности  21.11.2022, 16:430 Впечатления уроженца Псковской области от ЧМ в Катаре: Фан-деревня - треш, фан-зона - полный провал 21.11.2022, 16:410 Псковичей приглашают на работу в полицию с зарплатой выше 40 тысяч рублей
21.11.2022, 16:260 Сотрудников псковской поликлиники призвали быть этичнее после жалобы губернатору 21.11.2022, 16:180 «Росгосстрах» намерен в 2023 году завершить трехлетнюю программу ИТ-трансформации 21.11.2022, 16:100 «Постскриптум»: «Неуместные» корпоративы, подготовка бюджета и семейные ценности. ВИДЕО 21.11.2022, 16:010 Подкрался незаметно
21.11.2022, 16:011 Анатолий Вассерман назвал липой теорию парникового эффекта на встрече со студентами в Пскове 21.11.2022, 15:510 Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев 21.11.2022, 15:480 Псковское медучреждение ненадлежащим образом хранило отходы первого класса опасности 21.11.2022, 15:440 Бухлю выкармливают в псковском подворье. ВИДЕО
21.11.2022, 15:400 Премьера нового проекта «ГорДозор» на «ПЛН FM». ВИДЕО 21.11.2022, 15:390 Глава администрации крупного российского города покинул пост, чтобы отправиться в зону СВО 21.11.2022, 15:250 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о запрещенных словах 21.11.2022, 15:240 Псковичи продолжают жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным
21.11.2022, 15:180 Команда кулинарного шоу оценила блюда ресторана «Покровский» 21.11.2022, 15:070 «Деловой понедельник»: Как детектор лжи может помочь работодателям? ВИДЕО 21.11.2022, 14:590 Комитет Госдумы отклонил поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии 21.11.2022, 14:520 Псковские школьники стали свидетелями задержания «опасного преступника»
21.11.2022, 14:380 «Вот новый поворот»: как реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Псковской области? 21.11.2022, 14:270 20-летняя петербурженка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно 21.11.2022, 14:200 Об устранении последствий утечки теплоносителя на улице Коммунальной в Пскове рассказали в ПТС 21.11.2022, 14:120 Находившемуся на грани разорения островскому «Идавангу» разрешили продавать свинину
21.11.2022, 14:080 Двух нетрезвых водителей выявили в Псковской области 21.11.2022, 13:570 Сына бывшего детского омбудсмена отправили в колонию за мошенничество 21.11.2022, 13:370 Пскович вышел в финал туристического конкурса «Мастера гостеприимства» 21.11.2022, 13:340 Острович отобрал у пенсионерки сотовый телефон, золотую цепочку и продукты
21.11.2022, 13:250 О своём доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян 21.11.2022, 13:200 Александр Котов поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником 21.11.2022, 13:160 Инвентаризацию фонда лесовосстановления провели в двух районах Псковской области 21.11.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
21.11.2022, 12:580 В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации 21.11.2022, 12:540 Пассажиропоток на Талабские острова увеличился почти в два раза 21.11.2022, 12:460 Незаконную свалку обнаружили в Великолукском районе 21.11.2022, 12:430 Мобилизованного героя публикации «МК в Пскове» вернули домой
21.11.2022, 12:380 Два человека пострадали после столкновения автомобилей в Пскове 21.11.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция новой программы «ГорДозор» 21.11.2022, 12:290 Псковичей приглашают пройти диспансеризацию 21.11.2022, 12:280 Астрономы создали новую подробнейшую карту Вселенной
21.11.2022, 12:220 «Постскриптум»: «Неуместные» корпоративы, подготовка бюджета и семейные ценности 21.11.2022, 12:201 Госдума рассмотрит законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря 21.11.2022, 12:170 Спрос на шиномонтажников и автослесарей увеличился в 2022 году – эксперты 21.11.2022, 12:130 Рабочее движение открыли на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках
21.11.2022, 12:070 Два человека пострадали из-за съезда автомобиля с дороги в Псковской области 21.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 21.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 ноября 21.11.2022, 11:550 Дочь разведённых родителей ищет мать в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru