Общество

Никакого роскошного отдыха: следует ли отказаться от новогодних корпоративов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости отказа от новогодних корпоративов. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В начале октября руководители разных субъектов Российской Федерации приняли решение об отказе от проведения массовых гуляний, концертов, украшения города, запуска фейерверков. Эта инициатива была поддержана и в Псковской области. После этого перед работодателями встал вопрос: этично ли в этом году проводить новогодние корпоративы?

По данным сервиса SuperJob, каждая пятая компания в Пскове отказалась от новогодних корпоративов. Провести вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в городе. Только 21% планируют организовать новогодний корпоратив в ресторане. При этом каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации.

В целом по стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида. А в ресторанах новогодних вечеринок будет немного, при том, что в 2013 и 2016 годах каждая вторая компания отмечала праздник в таких заведениях.

Планируют ли руководители предприятий и организаций отказываться от новогодних корпоративов? Стоит ли в качестве альтернативы выдавать новогодние премии? Будут ли работодатели проводить елки для детей сотрудников и вручать им подарки? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Трудовой коллектив — это семья, поэтому Новый год является хорошим поводом для подведения итогов и возможности пообщаться вне рабочей обстановки, считает директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков», директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королёв. Но можно устроить более скромный корпоратив, чем обычно. Более того, если массово отказаться от праздников, то сфера услуг понесёт большие убытки.

«В этом вопросе две стороны. С одной, трудовой коллектив – это семья, которая целый год живет для того, чтобы редко встречаться за одним праздничным столом. Новый год – это семейный праздник, и я думаю, что не совсем правильно отказываться полностью от застолья, корпоратива, ведь это подведение итогов, общение коллектива, неформальная обстановка. И это всегда идёт на пользу дальнейшей работе коллектива уже на следующий год. Поэтому проводить корпоратив, мне кажется, есть смысл, но без излишеств и особых "шиков", которые могут создать неправильное впечатление. Вторая сторона медали – это люди, которые работают в сегменте услуг, в сегменте обслуживания мероприятий. Это люди, которые также зарабатывают деньги, чтобы содержать свою семью, платить кредиты, жить достойно. Соответственно, если сейчас повально отказываться от мероприятий, от корпоративов, то чем будут заниматься эти люди? Чем они будут зарабатывать себе на жизнь? Поэтому на этот вопрос, мне кажется, нужно смотреть с двух сторон. И нужно искать золотую середину, чтобы всем было комфортно, удобно и уместно на данный момент».

Каждый работодатель сам выбирает — организовывать ему новогодний праздник для сотрудников или нет, считает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. По его словам, некоторые организации не будут проводить корпоратив из-за сложной экономической ситуации.

«Здесь всё зависит от позиции руководителей компаний. Если они считают нужным провести мероприятие в формате корпоратива, значит, пусть проводят. Если они считают, что это неуместно сегодня, значит, этого мероприятия не будет. Но на самом деле, я думаю, многие компании, владельцы компаний, руководители компаний все-таки не будут проводить этот корпоратив, потому что просто тупо нет денег. На самом деле, есть такая тенденция, она уже давно идёт, что люди отказываются от проведения корпоративов в том формате, в котором мы привыкли: широко, дорого, богато. Проводят какие-то встречи Нового года узким кругом, где-то в своих офисных помещениях. Это старая тенденция. Ну а что касается вопроса - проводить, не проводить, именно в связи с проведением специальной военной операции - думаю, что это личное дело каждого».

Роскошные корпоративы сейчас неуместны, утверждает генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова. Но при этом сотрудников нельзя лишать новогодней премии. Она добавила, что все желающие сами могут устроить себе праздник, никто этого не запретит. Главное — чтобы он был скромным.

«Я абсолютно согласна с администрацией, с теми, кто об этом говорит — не проводить серьёзные корпоративы в городе, не делать салюты и так далее. Руководители же могут все-таки сгладить какие-то негативные моменты, дать людям, как говорится, конфетку перед Новым годом. У меня будет такая конфетка. Я уже сказала людям, что дам им в декабре определённую материальную поддержку. Если отделы соберутся – один или два, вместе пойдут посидеть за свой счет – на здоровье, я не могу сказать, что они не имеют права. Но на высокий уровень ставить, когда наши ребята погибают... Я считаю, это абсолютно неправильно и противоестественно для тех, кто там сегодня защищает и нас, и нашу страну».

Праздник — это жизнь и эмоции, уверена основатель и руководитель агентства праздников «Вквестах» Кристина Шаинидзе. Поэтому, на её взгляд, он нужен даже в тяжёлое время.

Фото: Кристина Шаинидзе / «ВКонтакте»

«Даже в самые плохие и страшные времена люди всегда отдыхали и отвлекались праздниками, всегда находили время, чтобы устроить какой-то концерт и повеселиться. Поэтому я бы не стала ничего отменять, потому что жизнь продолжается у нас, здесь, и всё в целом ясно и светло, и не жить – это, наверное, не очень правильно. Может, кто-то не согласится, может быть, кого-то сейчас сильно "триггернут" эти слова, но я – человек, наверное, считающий своим призванием и долгом по жизни нести людям праздник в любой ситуации, потому что праздник – это жизнь, это эмоции».

Президент группы компаний «Кабош» из Великих Лук Дмитрий Матвеев рассказал, что в его компании корпоративы не проводятся уже несколько лет. При этом существует альтернатива в виде необычных и полезных подарков сотрудникам и их детям.

«Я считаю, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, конечно, проводить новогодние корпоративы не совсем правильно и этично. В стране прошла частичная мобилизация, и в этой ситуации, когда 300 тысяч мобилизованных человек и те, которые сейчас служат, защищают нашу родину, проводить развлекательные мероприятия не совсем правильно. И считаю так не из-за того, что я руководитель и мне денег жалко. Я считаю, это просто неэтично. При этом я думаю, что на предприятиях можно не проводить корпоративы, но как-то люди всё равно могут Новый год отметить, но отметить, скажем так, скромно. Что касается подарков, мы всегда, на самом деле, делали подарки своим сотрудникам. Признаюсь, что наша компания новогодние корпоративы не проводит года четыре. Когда проводится новогодний корпоратив в таких компаниях, как группа компаний «Кабош», где работают примерно полторы тысячи человек, то мы же с вами понимаем - это всё равно корпоратив для определённых, избранных людей, потому что полторы тысячи человек не могут прийти на один корпоратив. И я стал четыре года назад считать, что это не совсем правильно. Поэтому стали больше денег выделять на подарки для сотрудников, для того, чтобы их как-то больше отметить. Ищем нестандартные подарки. Скажу вам честно, что я отменил для детей конфеты, как это исконно принято. Потому что считаю: когда на предприятии дарят килограмм конфет ребёнку, эти конфеты не детям идут, а родителям. Лучше детям дарить развивающие игры, которые могут быть полезны».

Новый год — один из самых главных и светлых праздников в России, уверен псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Не следует экономить на отказе от него. На его взгляд, празднование поможет наладить эмоциональный фон людей и поднимет настроение коллективу.

«Новый год в России считается, я думаю, всё-таки главным праздников. Так получилось со времен Советского Союза. Какие-то праздники были мрачные, а Новый год был очень светлый праздник, когда все, действительно, как-то отдыхали, радовались тому, что происходит, хотя бы в Новый год... Поэтому этот праздник очень важный. Что касается расходов на праздник, то если позволить себе осуществить это в полном объёме, как обычно, я не думаю, что это какие-то колоссальные деньги. В России есть, где найти дополнительные деньги на ведение специальной военной операции. Очень много источников, которыми пока почему-то наше государство совсем не пользуется. Я говорю о выводе капитала из России – за наши недра, наши нефть, газ, лес и так далее. Капитал вывозится бесстыдно, и вот там, действительно, есть непорядок. Пусть те, кто может радоваться, порадуется, немножко отдохнёт, приведёт в порядок свой эмоциональный фон. Это важный момент. Праздники должны быть. А если всё будет мрачно, если мы будем сидеть по домам, наедине друг с другом, в семье я имею в виду, будет немножко мрачновато, это не поднимет настроение у населения Российской Федерации. Так что моё мнение – праздник проводить надо».

Новый год - это новые надежды. Именно поэтому это самый понятный праздник из всех, которые отмечаются в России. Он уникален тем, что его любят все.

У каждого руководителя организации или предприятия есть выбор: отмечать Новый год в коллективе или нет. В этом вопросе у каждого своя позиция. Но даже в тех компаниях, где корпоративы не проводятся в принципе, или где руководители приняли решение в этом году отказаться от новогодних мероприятий, сотрудники сами могут соорганизоваться и устроить себе праздник. Новый год — праздник семейный. А каждый рабочий коллектив – это маленькая семья, ведь именно в кругу коллег мы проводим большую часть своего времени. Специалисты в области рабочих отношений давно заметили тенденцию, свидетельствующую о том, что коллектив, который весело и дружно проводит свои корпоративные праздники, умеет не только веселиться и отдыхать, но и более эффективно справляется с поставленными рабочими задачами.

Анастасия Сливинская