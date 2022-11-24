Общество

Блогер из Москвы ремонтирует ветхий дом престарелого учителя в Стругах Красных

Блогер из Москвы Елена Тришина объявила сбор средств для бывшего учителя истории Владимира Нефедьева из поселка Струги Красные. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Елена Тришина / «ВКонтакте»

77-летний мужчина живет в ветхом доме 1961 года постройки, где проваливаются полы, обваливаются стены, а электрика и канализация нуждаются в замене.

«Наш новый герой – в прошлом учитель истории, пенсионер Владимир Алексеевич Нефедьев. Преподавательской деятельности он посвятил более 40 лет. Но так сложилось, что уже в преклонном возрасте остался совсем один – ни жены, ни детей. Пенсии хватает только на самое необходимое. Со здоровьем есть проблемы, справляться с бытом помогают соцработники. На видео вы сами можете увидеть, в каком плачевном состоянии находится его квартира», – отметила блогер.

С просьбой о помощи к ней обратился один из фондов, сотрудники попросили собрать деньги на ремонт пола.

«Однако оказавшись на месте, я поняла, что одним ремонтом пола тут не обойтись. Оговорюсь сразу, что ремонт всей квартиры под ключ обойдется примерно в 1,6 млн рублей В данном случае логичнее было бы купить новое жилье, чем ремонтировать старое, но Владимир Алексеевич проживает в этом доме с детства и переезжать куда-либо отказывается наотрез», – уточнила женщина.

Блогер рассказала, что необходимо отремонтировать пол во всей квартире, установить новую раковину и смесители на кухню, обновить проводки, розетки и выключатели, а также привести в порядок канализацию. Это обойдется в 600 тысяч рублей.

«Если получится собрать больше, то тогда сделаем полный ремонт одной из комнат и/или кухни. Владимир Алексеевич до сих пор горит школой, посещает все школьные мероприятия и после ремонта сможет принимать гостей и учеников», – добавила Елена Тришина.

Все реквизиты для помощи указаны на странице Елены Тришиной в социальной сети «ВКонтакте».