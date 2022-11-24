Общество

850 псковских семей этом году получили единовременное пособие при рождении ребенка

В Псковской области 850 семей этом году получили единовременное пособие при рождении ребенка по линии ПФР. Общая сумма выплат составила более 16,8 млн. рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПФР по Псковской области.

Размер единовременного пособия сегодня составляет 20 472,77 руб. Если в районе проживания семьи установлен повышающий коэффициент, он также увеличивает и размер пособия. Заявление на единовременную выплату подается в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если каких-то сведений для назначения пособия не хватает, их нужно будет представить в территориальное отделение ПФР. Уведомление об этом придет в личный кабинет.

Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан за пределами России, решение суда об усыновлении или сведения о совместном проживании ребенка с одним из родителей (если брак между родителями ребенка расторгнут). При положительном решении пособие можно получить на карту или через отделение почты, которое было указано при подаче заявления.