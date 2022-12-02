50 правил безопасности в Интернете напомнили псковичам эксперты

50 правил безопасности в Интернете напомнили эксперты Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).
Как отмечают эксперты, такие правила совсем несложно соблюдать, и они минимизируют риски пострадать от любого вида мошенничества.
Правила безопасности в Интернете:
Не надо пересылать конфиденциальную информацию (номер банковской карты, ПИН-код, паспортные данные) через мессенджеры социальных сетей. Письма со сканами документов лучше удалять сразу после отправки или получения, не надо хранить их в почте.
При входе в соцсеть или почту с чужого компьютера, нужно не забыть разлогиниться.
Выключать Wi-Fi, если он не используется. Обязательно отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi в телефоне или планшете.
Не доверять непроверенным Wi-Fi-соединениям, которые не запрашивают пароль. Чаще всего именно такие сети злоумышленники используют для воровства личных данных пользователей.
Не заходить в онлайн-банки и другие важные сервисы через открытые Wi-Fi-сети в кафе или на улице. Лучше воспользоваться мобильным интернетом.
Необходимо помнить, что банки, сервисы и магазины никогда не рассылают писем с просьбой перейти по ссылке, изменить свой пароль, ввести номер банковской карты и секретный код подтверждения или сообщить другие личные данные.
Нужно отключить Siri на iPhone. Скорее всего, ей не пользуются, а мошенники научились выводить деньги через интернет-банк голосовыми командами.
Создать несколько адресов электронной почты: личная, рабочая и развлекательная (для подписок и сервисов).
Придумать сложный пароль, для каждого ящика разный.
Везде, где это возможно, включить двухфакторную аутентификацию.
Регулярно менять пароли, обновлять браузер и спам-фильтры.
Установить и обновлять антивирусные программы. Устаревшие версии не могут гарантировать защиту от вредоносного ПО. Ежедневно в мире появляется несколько новых вирусов, поэтому антивирусу нужно как можно чаще получать информацию о методах борьбы с ними.
Кликать по ссылкам, пришедшим в сообщениях от незнакомых людей — верный способ попасться на удочку кибермошенников и заразить свое устройство вирусами. Опасная ссылка может прийти и от взломанного знакомого, поэтому лучше уточнить, что такое он прислал и нужно ли это открывать.
Не запускать неизвестные файлы, особенно с расширением .exe
Внимательно проверять адреса ссылок, логотипы, текст и отправителя сообщений.
Никогда не отвечать на спам.
Если в мессенджер пришла просьба от знакомого с просьбой срочно выслать денег, ничего отправлять не надо. Сначала лучше перезвонить ему и удостовериться, что аккаунт не был взломан злоумышленниками.
Прочитать книгу Кевина Митника «Искусство обмана». В книге написано, как киберпреступники втираются в доверие к людям, манипулируя их чувствами.
Минимум личной информации: не надо публиковать в Сети домашний адрес, не надо писать, в какое время не бывает дома, не надо описывать свой постоянный маршрут, не надо хвалиться крупными покупками и не надо афишировать уровень достатка.
Регулярно выполнять резервное копирование данных. Можно следовать правилу «3-2-1»: создать одну основную копию и две резервные. Сохранить две копии на разных физических носителях, а одну — в облачном хранилище (Google Диск, Яндекс.Диск, специальные решения от Акронис). Не забывать бэкапить все устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры/ноутбуки.
Чтобы никогда не терять деньги на незаметных платежах, не покупать дополнительных услуг по ошибке и точно заплатить за нужные, всегда следует читать правила перед тем, как поставить галочку напротив чекбокса «согласен» и перейти к оплате.
Если в секретном вопросе вы указана девичья фамилия матери, которая сейчас есть в открытом доступе на ее страницах в соцсетях, обязательно надо поменять секретный вопрос.
Установить безопасный режим для ребенка. Для этого можно сделать отдельную учетную запись на сайте выбранной поисковой системы или использовать детские поисковики: Гогуль или Спутник.дети.
Разговаривать с ребенком об интернете: договориться, чтобы он сообщал о найденной нежелательной информации. Объяснить, что не вся информация в сети достоверна, и приучить советоваться по любому непонятному вопросу.
Не скачивать сомнительные приложения и не пытаться это делать по неизвестным ссылкам. Используйте только официальными магазинами App Store, Google Play и Windows Market.
Совет для пользователей Google Chrome, Firefox и Opera: если часто путешествуете и выходите в сеть с ноутбука в общественных местах, то следует установить специальное расширение для браузера для безопасного выхода в Интернет. По умолчанию HTTPS Everywhere от Electronic Frontier Foundation (EFF) обеспечивает безопасное соединение для Yahoo, eBay, Amazon и некоторых других веб-ресурсов. Туда можно добавить сайты по своему выбору.
Постараться ничего не покупать в социальных сетях, особенно с предоплатой.
Сохранять здоровый скептицизм, покупая в интернет-магазинах. Цена не может быть слишком низкой, тем более, если рассчитываете приобрести оригинальную продукцию бренда.
Изучить историю магазина в Сети, проверить наличие контактов, выяснить, можно ли туда приехать и познакомиться вживую. Читая отзывы, нужно обратить внимание, чтобы они были разными. Заказные отзывы пишут люди, которым приходится делать это много раз в день, поэтому такие тексты будто написаны по шаблону.
Посмотреть, как на отзывы реагируют продавцы. Особое внимание уделить на негативные: если их отрабатывают, это хороший знак (причем ситуация должна быть конкретная, содержать номер заказа и т.п.).
Платить безопасно! Классический случай — переадресация на защищенную страницу (адрес начинается с «https://»). Если нет, лучше не рисковать. По правилам эквайринга на сайте продавца должна быть информация о том, кто принимает платеж. Прочитать её и сверить с тем, что написано на следующей странице.
Завести отдельную (можно виртуальную) карту для платежей в Интернете.
Если для оплаты в интернете используется обычная карта, не надо хранить на ней крупные суммы денег.
Подключить в своем банке СМС-информирование о всех операциях по картам и счетам. Так можно быстро заметить, если карта будет скомпрометирована, и заблокировать ее.
Страницы ввода конфиденциальной информации любого серьезного сервиса всегда защищены, а данные передаются в зашифрованном виде. Адрес сайта должен начинаться с «https://», рядом с которым нарисован закрытый замок зеленого цвета.
Куда обращаться, если что-то пошло не так? Деятельность интернет-магазинов контролируется теми же организациями, что и обычных: Роспотребнадзором, Обществом защиты прав потребителей. Можно написать на горячую линию Рунета: www.hotline.rocit.ru
Соблюдать осторожность при общении в Сети с незнакомыми, они могут оказаться не теми, за кого себя выдают.
Халявы, случайных многомиллионных наследств и неизвестных богатых родственников, которые просто так хотят поделиться, не бывает.
Не надо делать репостов жалостливых объявлений про милого котика, который срочно ищет дом (а в посте — телефон владельца или номер карты, куда можно перечислить деньги на содержание животного). Велика вероятность, что это мошенники, решившие заработать на сердобольных и доверчивых гражданах.
Логотип известного благотворительного фонда еще не означает, что деньги пойдут туда — реквизиты счета могут быть подделаны. Если хочется помогать людям, то следует делать это только для лично знакомых.
Не покупать авиабилеты на незнакомых сайтах, особенно если они стоят гораздо дешевле, чем на всех остальных. Можно зайти на настоящийбилет.рф и удостовериться в подлинности ресурса. Также не лишним будет посетить сайт авиакомпании, которой хотите улететь, и сравнить цену билета на нужное направление.
Обратите внимание на адрес страницы, где оказались: если он отличается хотя бы на один символ (например, paypa1.com вместо paypal.com), введите его вручную самостоятельно.
Если на смартфоне появилась надпись «Вставьте сим-карту», срочно нужно зайти в ближайший офис мобильного оператора или позвонить ему с другого телефона и выяснить, в чем проблема. Возможно, кто-то получил дубликат «симки», и её нужно срочно заблокировать.
По ссылке http://www.tcinet.ru/whois/ можно узнать, когда был создан сайт. Злоумышленники обычно создают страницы-однодневки, которые очень быстро закрывают.
Если потерян телефон, к которому привязана банковская карта, то срочно надо заблокировать и симку, и карту.
Лучше не пользоваться торрентами: если скачиваете нелегальный контент, то не только обкрадывается любимый автор, но и можно загрузить зараженный вирусом файл.
Мошенники создают сайты, на которых якобы можно бесплатно посмотреть или скачать приглянувшийся фильм, но сначала надо оставить телефон или отправить сообщение на короткий номер. Так со счёта могут списать внушительную сумму за СМС, а сам телефон попадет в базу спамеров.
Для некоторых приложений и сервисов предусмотрен бесплатный тестовый период (например, на 2-3 месяца), после чего вы надо самостоятельно отключить услугу. Если этого не сделать, подписка может быть автоматически продлена и станет платной, а с указанной при регистрации карты начнут списывать деньги.
Не надо участвовать в акциях с призами, где надо что-то оплатить, а потом попросить сделать то же самое еще нескольких людей.
Всегда следует блокировать экран компьютера, даже если отходите «всего на минуточку».
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