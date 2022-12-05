Общество

Почти 90 детей родилось в Великих Луках в ноябре

88 детей родилось в Великих Луках в ноябре. Об этом сообщается в группе межрайонной больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Из них 45 мальчиков и 43 девочки.

В родильный дом за месяц поступило 169 женщин, выписалось – 174.

Кроме того, в межрайонную больницу поступило 1440 пациентов, выписались – 1321. 47 из них находились в отделении реанимации. Всего провели 400 операций.

Одного местного жителя эвакуировали вертолетом санитарной авиации.

На 1 декабря на лечении находилось 369 человек.

Напомним, в Пскове в ноябре родились почти 190 детей.