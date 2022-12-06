Общество

Госдума одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проект, который предусматривает преимущественное право лица на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек в период приостановки в связи с призывом по мобилизации.

Чуть ранее на пленарном заседании депутаты приняли соответствующую поправку.

«Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту… имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач», – приводит содержание документа РИА Новости.

Кроме того, поправками предусматривается, что в случае отсутствия вакансии по такой должности мобилизованный имеет право на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии - на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.